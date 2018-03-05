Захарова предсказала Украине страшный конец
По мнению политика, узнав, что Европа считает Россию надежным энергопартнером, украинцы выльют свой гнев на власть. Захарова написала на своей странице в Facebook, что они "посадят своих правителей на кол", причем всех на один.
"Десятилетиями политический бомонд Украины вел народ к обрыву. Вел радостно, раздавая бесплатный чаек и печенья, обещания и проклятия в адрес России", – считает дипломат. Представитель МИД добавила, что в охваченные стихийным бедствием районы США также был поставлен российский газ.
Напомним, "Газпром" расторг контракты с украинским "Нафтогазом" из-за "политического решения Страсбургского суда". После этого коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко посетовал, что для компенсации недостатка топлива им пришлось закупать газ у европейских партнеров, причем в четыре раза дороже, чем у "Газпрома".
Развязанные Украиной газовые войны дорого ей обходятся. Однако Витренко в своем посте на Facebook утверждает, что "Газпром" сам "оказался в ловушке, которую подготовил для украинской компании", поскольку Незалежная смогла обеспечить импорт газа с помощью Европы и "слезла с газовой иглы России".
Как писали Dni.Ru, в связи с дефицитом из-за сильных морозов на Украине Министерство энергетики и угольной промышленности страны ограничило потребление газа до 6 марта. Витренко заявил, что "Нафтогаз" "зарабатывает для украинцев, а не занимается расточительством".
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