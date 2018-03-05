Захарова предсказала Украине страшный конец

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Киев закупил сжиженный газ из Европы по цене, вчетверо превышающей российское предложение. Дипломат считает, что власти Незалежной скрывают данный факт от населения.

По мнению политика, узнав, что Европа считает Россию надежным энергопартнером, украинцы выльют свой гнев на власть. Захарова написала на своей странице в Facebook, что они "посадят своих правителей на кол", причем всех на один.

"Десятилетиями политический бомонд Украины вел народ к обрыву. Вел радостно, раздавая бесплатный чаек и печенья, обещания и проклятия в адрес России", – считает дипломат. Представитель МИД добавила, что в охваченные стихийным бедствием районы США также был поставлен российский газ.

Напомним, "Газпром" расторг контракты с украинским "Нафтогазом" из-за "политического решения Страсбургского суда". После этого коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко посетовал, что для компенсации недостатка топлива им пришлось закупать газ у европейских партнеров, причем в четыре раза дороже, чем у "Газпрома".

Развязанные Украиной газовые войны дорого ей обходятся. Однако Витренко в своем посте на Facebook утверждает, что "Газпром" сам "оказался в ловушке, которую подготовил для украинской компании", поскольку Незалежная смогла обеспечить импорт газа с помощью Европы и "слезла с газовой иглы России".

Как писали Dni.Ru, в связи с дефицитом из-за сильных морозов на Украине Министерство энергетики и угольной промышленности страны ограничило потребление газа до 6 марта. Витренко заявил, что "Нафтогаз" "зарабатывает для украинцев, а не занимается расточительством".