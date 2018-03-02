Киев утратил связь с реальностью после газовой истерики

Заявление главы украинской компании "Нафтогаз" Андрея Коболева об убытках "Газпрома" из-за прекращения поставок голубого топлива в Незалежную назвали странным. С таким мнением выступил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По словам Коболева, российский газовый гигант потерял право на исполнение take or pay ("бери или плати") в этом году из-за того, что перестал поставлять голубое топливо в Незалежную с 1 марта. Глава "Нафтогаза" полагает, что это может стоит "Газпрому" сотни миллионов долларов.

Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов назвал заявление Коболева странным. "Где он прочитал в решении Стокгольмского арбитража, что "Газпром" утратил право на принцип take or pay"?" – задается вопросом эксперт, слова которого цитирует RT. Видимо, с иронией предположил аналитик, теперь Коболев будет трактовать решения стокгольмского арбитража, а не его представители.

Напомним, что Арбитражный суд Стокгольма встал на сторону "Нафтогаза" в споре с "Газпромом". Судебный орган постановил выплатить украинской компании 2,6 миллиарда долларов.

В ответ руководство российского газового гиганта решило прекратить поставки голубого топлива на территорию Незалежной. По словам зампреда правления "Газпрома" Александра Медведева, Украина получила деньги, которые перевала в счет оплаты поставки газа за март, обратно.

Между тем после отказа российского газового гиганта поставлять топливо на Украине в "Нафтогазе" предложили ввести режим экономии. По словам Коболева, с первого по четвертого марта на Украине ожидаются сильные морозы, из-за чего возникнет серьезный дефицит в суточных объемах газа.