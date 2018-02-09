Россияне смогут пожаловаться на качество товаров через МФЦ

Законопроект, который дает гражданам право подать жалобу на качество товаров и услуг через многофункциональные центры (МФЦ) был поддержан Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Об этом сообщила инициатор нормативно-правового акта, зампред Госдумы Ирина Яровая.



"Для защиты прав потребителей данная форма подачи заявлений через МФЦ будет удобной, универсальной и доступной", – отметила парламентарий.

По словам Яровой, предложенные дополнения в закон о защите прав потребителей будут устанавливать общую прямую гарантию работы с жалобами через многофункциональные центры. Документ разработан в рамках реализации предвыборной программы партии "Единая Россия".

Говоря о пользе законопроекта, вице-спикер подчеркнула, что он серьезно повысит уровень общественного контроля за качеством товаров и предоставляемых гражданам услуг. "Предложенные нами меры защитят потребителей от обращения в недобросовестные фирмы, которые вводят в заблуждение граждан, именуя себя по аналогии с уполномоченным органом", – отметила депутат, добавив, что ежегодно Роспотребнадзор рассматривает около 750 тысяч жалоб.

Яровая сообщила, что обсуждала данный вопрос на совещании с замминистра экономического развития. По ее словам, в ведомстве согласились с тем, что предложенные поправки в законодательство о защите прав потребителей необходимы для того, чтобы у граждан была возможность подать жалобу через МФЦ по всей стране.





Поручение разработать предложения о возможности подачи жалобы на качество товаров и услуг через многофункциональные центры было дано премьер-министром России Дмитрием Медведевым по итогам заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России".

Напомним, ранее депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который дает возможность гражданам оплачивать госуслуги в многофункциональных центрах (МФЦ). Также законодатели рассматривали введение более жестких требований к многофункциональным центрам, в том числе запрет требовать новые документы от гражданина в случае его повторного обращения. Кроме того, парламентарии предложили сократить время рассмотрения жалоб на бездействие того или иного многофункционального центра.

Стоит отметить, что в настоящее время в России действуют более 13 тысяч МФЦ. Ими охвачено более 95% населения. В режиме "одного окна" центры предоставляют около 170 государственных, региональных и муниципальных услуг.