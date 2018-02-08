Госдума сэкономила более 6 миллионов рублей
По словам парламентария, обычно на заседаниях Госдумы отсутствует от 15 до 35 человек. По итогам января экономия средств по заработной плате тех, кто брал отпуск за свой счет, составила 6,2 миллиона рублей.
"В регламенте есть закрытый перечень причин, по которым депутаты могут отсутствовать на заседании. Это отпуск, болезнь и командировка", – пояснила Савастьянова. Она объяснила, почему некоторые народные избранники берут отпуска за свой счет.
"В регионах проходят мероприятия и встречи, на которых депутаты должны обязательно присутствовать. Такой причины в регламенте нет среди статей, которые позволяют отсутствовать на заседании. Поэтому депутаты, выезжая в регионы, оформляют неоплачиваемый отпуск", – рассказала Ольга Савастьянова.
Напомним, что в 2017 году Госдума сэкономила 706 миллионов 320 тысяч рублей, в том числе за счет командировок депутатов и повышения контроля за закупками. По словам спикера Вячеслава Володина, сэкономленные деньги вернутся в федеральный бюджет.
Значительная часть этой суммы – экономия за счет отгулов
парламентариев. Более чем на 200 миллионов снизились затраты на транспорт за счет того, что был введен лимит в 800 тысяч рублей. При этом увеличилось число поездок депутатов в регионы, и по
этой статьей понадобилось дополнительно 58 миллионов рублей.
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