Госдума сэкономила более 6 миллионов рублей

Госдума сэкономила в январе 2018 года только по заработной плате депутатов, которые брали отпуск за свой счет, более шести миллионов рублей. Об этом сообщила глава комитета палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

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