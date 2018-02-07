Оплатить госуслуги теперь можно в МФЦ

Тратить время на поиски банковских отделений или платежных терминалов для оплаты государственных услуг больше не нужно. Теперь совершить платеж можно в самом многофункциональном центре (МФЦ). Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении Госдума приняла в ходе пленарного заседания в среду, 7 февраля.



Нормативно-правовой акт наделяет многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг правом принимать денежные средства от заявителей в счет платы за их предоставление, а также для оплаты других операций.

По мнению парламентариев, оплата госуслуг в МФЦ позволит улучшить условия исполнения платежей, регулируемых Налоговым кодексом, и в целом окажет положительное влияние на администрирование доходов российской бюджетной системы.

Для чего нужен законопроект? Дело в том, что на некоторых территориях (особенно это касается небольших населенных пунктов) отсутствуют отделения банков и их банкоматов. Из-за этого людям приходилось ездить в соседние крупные населенные пункты для оплаты госуслуг. Теперь с такой практикой будет покончено.



Нижняя палата парламента последовательно работает над повышением доступности государственных услуг и дебюрократизации этой сферы. Соответствующие нормативно-правовые акты регулярно оказываются на повестке пленарных заседаний Госдумы.





Недавно законодатели рассматривали введение более жестких требований к МФЦ, в том числе запрет требовать новые документы от гражданина в случае его повторного обращения. Кроме того, парламентарии предложили сократить время рассмотрения жалоб на бездействие того или иного многофункционального центра.

Не менее важная законотворческая норма – сокращение срока получения загранпаспорта по месту пребывания, а не постоянного места жительства. Теперь эта процедура может занять не более трех месяцев.

Инициатива будет интересна экономически активному населению, приезжающему в мегаполисы из небольших городов. Большинство из них снимают жилье по месту пребывания, много работают, и поездка к месту постоянного жительства для оформления загранпаспорта им крайне неудобна.

В настоящее время в России действуют более 13 тысяч МФЦ. Ими охвачено более 95% населения. В режиме "одного окна" центры предоставляют около 170 государственных, региональных и муниципальных услуг.

