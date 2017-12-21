Россияне смогут получить паспорт за час

После подачи документов в подразделение МВД или МФЦ нашим соотечественникам выдадут новый паспорт в течение часа. Однако для этого нужно соблюсти определенные условия.

Согласно новому регламенту Министерства внутренних дел России, внутренний паспорт будет подготовлен оперативно, если заранее отправить заявление и фотографии в электронном виде через портал gosuslugi.ru. Раньше на его выдачу при заранее отправленных через портал документах выделялось полтора часа.

Также сократится ожидание паспорта, оформленного не по месту жительства. Срок будет уменьшен с 60 до 30 дней, передает Ura.ru. Если гражданин подает заявление по месту жительства лично, срок оформления документа остается таким же – не более десяти дней.

Отметим, с помощью портала госуслуг российский паспорт можно заменить, например, по возрасту или после смены фамилии. Кроме того, тем, то раньше не имел российского паспорта, все равно придется идти в МВД или МФЦ со своими документами. Кстати, госпошлины на портале госуслуг можно оплатить со скидкой 30%.

Напомним, до апреля 2016 года выдачей паспортов занималась ФМС. Затем она была упразднена, а ее функции переданы МВД. В министерстве создали управление по вопросам миграции. Согласно имеющейся информации, за 11 месяцев этого года МВД оформило 6,5 миллиона внутренних паспортов.