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Экономика

Делягин признал подлинными документы о нарушениях ЦБ в деле "Югры"

Фото: Петр Козлов/Дни.ру
С середины октября общественная организация Союз вкладчиков России на своем сайте начала публиковать любопытные документы, которые, отмечают активисты, свидетельствуют о незаконности действий ЦБ в скандальном деле банка "Югра". Известный экономист и политолог Михаил Делягин отметил, что за прошедшее время никто эти документы не опроверг, поэтому, подчеркнул аналитик, сомневаться в их подлинности не приходится.
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Эксперт отметил, что "Югра" была самым крупным кредитным учреждением, которое уничтожил ЦБ в ходе санации отечественного банковского сектора. "Вкладчики начали самоорганизовываться и бороться. В частности, они начали собирать документы", – рассказал Делягин слушателям радио "Комсомольская правда".  

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Говоря об опубликованных документах, Делягин указал на то, что за прошедшее с середины октября время их еще никто не опроверг, не подал в суд за клевету и фальсификацию. "Документы подлинные, насколько я могу судить", – подчеркнул экономист.

По его словам, распространенная Союзом вкладчиков информация свидетельствует о том, что финансовый регулятор уничтожал "Югру" осознанно, причем противореча действующим законам "в особо наглой и циничной форме". "На тот момент, когда в банке вводилась временная администрация – никаких нарушений в нем не было, он выполнял все нормативы, какие-только есть у ЦБ", – сказал политолог.  

Фото: Петр Козлов/Дни.ру

Делягин также напомнил, что недавно первый зампред правительства – министр финансов Антон Силуанов предложил создать рабочую группу для помощи пострадавшим вкладчикам, которые получили со своих депозитов лишь страховые 1,4 миллиона рублей. Глава ведомства, отметил экономист, заручился поддержкой депутатов "Единой России", однако в финансовом регуляторе такая инициатива понимания не нашла.  

"То есть минфин и депутаты "Единой России" занимают правильную позицию, желая поддержать людей, пострадавших в ходе уничтожения банков, а ЦБ категорически против!" – сокрушается эксперт. 

Экономист также поделился некоторыми деталями уничтожения "Югры". "Временная администрация своими приказами, судя по документам, которые представлены общественности, сознательно уничтожала капитал банка через переоценку его акций, через досоздавание резервов, переоценку недвижимости. То есть в первый раз на 14 миллиардов рублей снизили капитал, потом на 13, потом на 10, потом на восемь, а потом сказали – ой, а капитал-то недостаточен, банкротить надо", – заметил Делягин. 

Процесс переоценки аналитик назвал "фантасмагорическим". В пример он привел комплекс зданий на улице Угрешская, рыночная стоимость которого, согласно независимой оценке, – 4,3 миллиарда рублей. Однако чиновники оценивают комплекс в 1,2 миллиарда. "Три объекта на улице Талалихина, упали в цене в пять раз! Представляете, приходят к вам оценивать залог, и говорят – вы знаете, мы ваш залог переоцениваем, и он теперь стоит в пять раз дешевле", - посетовал эксперт.  

Михаил Делягин. Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, добавил политолог, рыночная стоимость одного квадрата в главном здании "Югры" в центре Москвы изначально составляла 700 тысяч рублей, а временная администрация оценила его в 200 тысяч. "Насколько я понимаю, в "Югре" тогда горько шутили, что знали бы, что так можно – купили бы это все для самих себя", – сказал Делягин. 

Пострадавшие в результате действий ЦБ держатели депозитов, отметил эксперт, ждут информационной атаки со стороны Центробанка. "Сейчас начнется всемерное опорочивание вкладчиков: что они жулики, лжецы, что они много денег уже получили, и так далее", – предупредил аналитик. 

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, в середине октября Союз вкладчиков начал публикацию документов, которые подтверждают финансовую устойчивость "Югры" перед отзывом лицензии. Так, активисты опубликовали предписание регулятора в адрес кредитной организации от 6 июля 2017 года о доначислении 13,4 миллиарда рублей резервов со сроком исполнения до 15 часов следующего дня. Как утверждают в общественной организации, предписание было вручено поздно вечером и по сроку было заведомо невыполнимым. Тем не менее, оно было исполнено "Югрой" в установленное время.

Активисты уверены, что опубликованные документы являются доказательством нарушения закона со стороны ЦБ при назначении временной администрации в "Югре" и говорят о том, что регулятор заранее планировал ликвидировать кредитное учреждение.    

Фото: Петр Козлов/Дни.ру

Любопытные документы были опубликованы вкладчиками и на прошлой неделе. В Сеть были выложены пять приказов и одно распоряжение временной администрации, которые, уверены активисты, доказывают нарушения со стороны ЦБ при ликвидации "Югры". Союз вкладчиков уверен, что регулятор незаконно занизил стоимость активов банка более чем на 30 миллиардов рублей. 

Опубликованные документы снабжены комментариями представителей "Югры", которые разъясняют намерения временной администрации. Отдельно комментаторы заявляют о многочисленных нарушениях российского законодательства и норм самого финансового регулятора, которые, уверены они, имели место в ходе ликвидации кредитной организации.   

Центральный банк ввел временную администрацию в "Югре" в лице агентства по страхованию вкладов (АСВ) летом прошлого года. После этого кредитная организация была лишена лицензии. Представители банка пытаются в суде оспорить законность действий Центробанка. 24 июля они подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.  

Автор: Иван Поляков6 ноября 2018, 14:50

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