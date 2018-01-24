Порошенко похвастался богатством после отдыха на Мальдивах

Президент Украины Петр Порошенко, недавно с размахом отдохнувший на Мальдивах, хвастается своим бизнесом на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. По словам бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, Незалежная стала "агросверхдержавой семьи Порошенко".



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