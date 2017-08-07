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Экономика

Украина заставила краснеть Еврокомиссию

Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
Перенос Еврокомиссией консультаций по вопросу транзита газа через Украину показывает растерянность, в которой пребывает Брюссель. По мнению экспертов, ЕС тянет время: эти переговоры ему политически невыгодны.
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Переговоры по украинскому транзиту поднимут вопрос о рисках, связанных с транспортировкой газа через эту страну. Евросоюзу подобный поворот невыгоден, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

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"ЕС не готов декларировать поддержку украинскому транзиту, так как он имеет серьёзные риски как политического характера, связанные с отношением киевских властей к России, так и технологические риски, связанные с общим состоянием украинской инфраструктуры. А также отсутствием инвестиции на содержание и реконструкцию сетей, большая часть из которых уже отработала свой ресурс", – цитирует эксперта Life.ru.

По словам Гривача, признать эти риски даже в процессе экспертных консультаций Евросоюз не может – это слишком серьезная тема с политической точки зрения. Еще большой вопрос, состоятся ли переговоры в октябре – ведь состояние украинских газотранспортных сетей за пару месяцев едва ли изменится в лучшую сторону.

Как сообщили ранее в Минэнерго России, Брюссель предложил Москве перенести консультации по транзиту газа через территорию Украины, запланированные на август – на октябрь. В российском ведомстве подчеркнули, что неоднократно указывали на изношенность украинской ГТС, а также на недостаточные инвестиции в ее модернизацию и риски транзита.

О плачевном состоянии газотранспортной системы Украины говорят и в Киеве. Так, глава украинского Минэнерго Игорь Насалик предупредил о возможных проблемах при транзите российского газа по территории страны. По словам чиновника, "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке топлива из-за недостатка инвестиций.

Руководство "Укртрансгаза", в свою очередь, пытается свалить ответственность на "Нафтогаз" – заявляя, что последний не заинтересован в инвестициях в газотранспортную систему из-за "рисков", связанных со строительством Россией газопроводов в обход Украины. Насалик политику "Нафтогаза" назвал бестолковой, а ситуацию в отрасли – катастрофической. Усугубляют проблемы Киева и шаги "Газпрома", который уже сокращает транзит топлива через Украину. На прошлой неделе российская компания перевела часть поставок на трубопровод OPAL.

Автор: Андрей Евлампиев7 августа 2017, 14:34

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