Украина заставила краснеть Еврокомиссию

Перенос Еврокомиссией консультаций по вопросу транзита газа через Украину показывает растерянность, в которой пребывает Брюссель. По мнению экспертов, ЕС тянет время: эти переговоры ему политически невыгодны.

Переговоры по украинскому транзиту поднимут вопрос о рисках, связанных с транспортировкой газа через эту страну. Евросоюзу подобный поворот невыгоден, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"ЕС не готов декларировать поддержку украинскому транзиту, так как он имеет серьёзные риски как политического характера, связанные с отношением киевских властей к России, так и технологические риски, связанные с общим состоянием украинской инфраструктуры. А также отсутствием инвестиции на содержание и реконструкцию сетей, большая часть из которых уже отработала свой ресурс", – цитирует эксперта Life.ru.

По словам Гривача, признать эти риски даже в процессе экспертных консультаций Евросоюз не может – это слишком серьезная тема с политической точки зрения. Еще большой вопрос, состоятся ли переговоры в октябре – ведь состояние украинских газотранспортных сетей за пару месяцев едва ли изменится в лучшую сторону.

Как сообщили ранее в Минэнерго России, Брюссель предложил Москве перенести консультации по транзиту газа через территорию Украины, запланированные на август – на октябрь. В российском ведомстве подчеркнули, что неоднократно указывали на изношенность украинской ГТС, а также на недостаточные инвестиции в ее модернизацию и риски транзита.

О плачевном состоянии газотранспортной системы Украины говорят и в Киеве. Так, глава украинского Минэнерго Игорь Насалик предупредил о возможных проблемах при транзите российского газа по территории страны. По словам чиновника, "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке топлива из-за недостатка инвестиций.

Руководство "Укртрансгаза", в свою очередь, пытается свалить ответственность на "Нафтогаз" – заявляя, что последний не заинтересован в инвестициях в газотранспортную систему из-за "рисков", связанных со строительством Россией газопроводов в обход Украины. Насалик политику "Нафтогаза" назвал бестолковой, а ситуацию в отрасли – катастрофической. Усугубляют проблемы Киева и шаги "Газпрома", который уже сокращает транзит топлива через Украину. На прошлой неделе российская компания перевела часть поставок на трубопровод OPAL.