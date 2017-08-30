В России подскочили цены на красную икру

По неизвестной причине на Сахалине пропал лосось – главный источник красной икры на российских прилавках. Это событие незамедлительно отразилось на ценах на этот деликатес. В среднем по стране цена на красную икру уже подскочила на 10%, при том, что пока распродаются прошлогодние запасы, передает URA.Ru. Сообщается, что в новом сезоне улов красной рыбы значительно снизился. Так, горбуши удалось выловить в десять раз меньше, чем в прошлые годы.