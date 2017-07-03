Рекордный отток капитала из России не напугал экспертов

Иностранный капитал на российском рынке установил своеобразный антирекорд. Аналитики фиксируют максимальный за три года отток финансов из ориентированных на Россию фондов. Возможная причина – нереализованные ожидания относительно сближения Вашингтона и Москвы.

Только за последнюю неделю июня отток средств превысил 83 миллиона долларов. А утечку капитала за четыре месяца оценивают в 1,6 миллиарда – самый высокий показатель за последние три года.

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют, что иностранные инвесторы продолжают сокращать вложения в фонды, ориентированные на российский фондовый рынок. Похожая ситуация наблюдалась в 2013 году. Тогда за семь месяцев почти непрерывного бегства инвесторов российские фонды потеряли 2,47 миллиарда долларов. Однако отличие нынешней ситуации от тех событий в том, что четыре года назад потери несли все фонды, ориентированные на emerging markets (развивающиеся рынки), – в общей сложности они лишились более 44 миллиардов.

Сегодня же отток инвестиций из российских фондов происходит на фоне их притока в активы других развивающихся стран. По данным EPFR, на минувшей неделе фонды emerging markets привлекли почти 1,9 миллиарда долларов, а за четыре месяца – почти 28 миллиардов. Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Лидерами по привлечению средств среди стран БРИКС стали Индия и Бразилия.

Нынешнему негативному восприятию инвесторами российского рынка способствуют в первую очередь внутренние риски, которые привели к ухудшению инвестиционного климата в стране. И на первом месте – неоправдавшиеся ожидания относительно сближения Вашингтона и Москвы после избрания нового президента Соединенных Штатов. В июне сенат США подготовил законопроект о расширении антироссийских санкций. Москва на днях предприняла ответные действия, продлив ограничения со своей стороны.

"Иллюзии относительно нормализации отношений между Россией и Западом окончательно улетучились. Котировки российских акций снизились практически до уровней, с которых началось ралли второй половины 2016 года", – цитирует издание "Коммерсантъ" директора аналитического департамента ИК "Регион" Валерия Вайсберга.

Эксперты отмечают, что привлекательность рублевых активов снижает и обострение корпоративного конфликта между "Роснефтью" и АФК "Система". Правда, пока влияние этой истории на рынок ограничивается динамикой котировок бумаг самого холдинга и частично МТС, говорят эксперты.

В тоже время оптимизма аналитики не теряют. По их мнению, масштабный отток средств, наблюдавшийся в последние месяцы, оставил на рынке стойких инвесторов, спровоцировать бегство которых могут только конкретные решения по усилению санкций. Кроме того, в среднесрочной перспективе интерес к рублевым активам может вырасти из-за их недооцененности.