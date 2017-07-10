Вся правда о микрокредитах

Закредитованность населения все еще остается одной из болезненных проблем российского общества. Не последнюю роль в свое время сыграли в этом микрофинансовые организации (МФО), сполна воспользовавшись невнятным законодательным регулированием этой сферы. К счастью, власти страны в последние два года усиленно – и не без успехов – наводят порядок на микрофинансовом рынке, и недобросовестные МФО с рынка постепенно исчезают. Как же "перехватить до зарплаты" и не попасть при этом в долговое рабство?

Истории об угрозах и даже нападениях "менеджеров по работе с просроченной задолженностью" (проще говоря, коллекторов) на должников, попавших в "микрокредитную кабалу", давно никого не удивляют. Несмотря на то, что власти ужесточают законы, регулирующие действия в отношении задолжавших, подобное все еще случается.

Но нарушение законов кредиторами – только одна сторона проблемы. Финансовая грамотность россиян оставляет желать лучшего. Ведь большинство граждан, оказавшихся в сложной ситуации, брали кредит, не удосужившись детально изучить договор. Увидев рекламу со слоганом "Даем в долг под 2%", люди бодро подписывали бумаги. Радость их улетучивалась в то час, когда им, наконец, объясняли: проценты набегают не за год и не за месяц – а за день.

Заставить всех россиян поголовно засесть за учебники по экономике и финансам нереально. Но законодательный порядок в сфере микрофинансирования навести надо было. Так, Госдума еще в прошлом году уменьшила максимальный размер процентов по микрокредитам. Теперь он может превышать исходную сумму, взятую в долг, не более чем в три раза. Правда, об этом все еще мало кто знает – а некоторые недобросовестные фирмы активно пользуются финансовой неграмотностью населения.

А с 1 июля 2017 года Банк России ввел базовый стандарт по защите прав клиентов. Теперь микрокредиторы не смогут выдавать за год в одни руки больше десяти займов, а продлевать их можно будет не больше семи раз.

Как поясняют эксперты, базовый стандарт стимулирует выдачу более подходящих финансовых продуктов клиенту. Если ему нужны деньги в течение года, то он должен воспользоваться займом с соответствующим сроком выплаты (1 год) – процент по такому кредиту существенно ниже. Либо, что еще правильнее – обратиться за кредитом в банк. А краткосрочный займ – который, кстати, так и называют "заем до зарплаты" – должен быть погашен в течение 30 дней.

Кроме того, микрокредиторов обязали записывать и хранить переговоры с клиентом по всем каналам связи. Такую информацию МФО должны хранить минимум 6 месяцев, а бумажную документацию – не менее года. Соответственно, угрозы в адрес заемщика и психологическое давление останутся в прошлом.

Микрокредитование, если оно цивилизованное – дело нужное. Людей, которым иногда приходится занимать деньги, не так уж и мало. Но далеко не всегда родственники и друзья могут прийти на помощь. Обращаться за микрокредитом надо в зарекомендовавшие себя на рынке организации. О том, что эти компании исполняют требования законодательства, можно судить, в частности, по информации на их официальных сайтах.

К примеру, сервис "До зарплаты" предлагает займы на сумму до 7 тысяч рублей на срок до 20 дней под 2,2% в день. Требования к заемщикам – возраст от 18 до 70 лет, гражданство России, а из документов для получения займа требуется лишь паспорт. На сайте можно рассчитать все кредитные параметры, в том числе и сумму переплаты.

Компания GreenMoney предлагает до 15 тысяч рублей на срок до 30 дней под 2,1% в день. Требования к заемщикам и к документам в целом у различных сервисов не особо отличаются. Различия в основном в сроках одобрения заявки и выдачи кредита, но и тут они минимальные. Так, еКапуста обещает деньги уже через 10 минут – до 30 тысяч рублей под 1,9% в день. А МФО Займер предлагает такую же сумму под 0,6% в день на срок до месяца.

Понятие "микрокредитование" появилось в 1970-е годы в Южной Азии. Основателем концепции стал профессор экономики Мухаммед Юнус родом из Бангладеш. Пытаясь бороться с голодом в своей стране, Юнус в качестве эксперимента выдал первые кредиты лично из своего кармана десяти женщинам, работавшим на производстве мебели из бамбука. В то время банки не хотели идти на высокие риски, выдавая денежные займы людям с низкой платежеспособностью.

Модель показала себя успешной, и ее тут же подхватили инвесторы из других стран, распространив в большинстве государств Европы, а также в США. На сегодня оборот рынка микрокредитования – миллиарды долларов. В тех странах, где государство не регулирует максимальную процентную ставку, она может достигать 3% и более. Так, в Великобритании годовая средняя процентная ставка микрофинансовых организаций составляет 2,73% в день (997% в год). В США каждый день выдается около 350 тысяч микрокредитов с максимальной ставкой до 6% в день (в год набегает 2190%).