Елизавете II предложили удвоить содержание

Содержание королевской семьи в Великобритании будет удвоено. Казначей Елизаветы II напомнил, что сейчас каждый британец тратит на свою королеву примерно 65 пенсов в год, что примерно равно стоимости почтовой марки.

После повышения содержания королевской семьи суммарный доход высочайшей особы Великобритании составит 82 миллиона фунтов стерлингов в год. Эти деньги планируется потратить на реконструкцию резиденции королевы – Букингемского дворца, сообщает The Guardian.

Стоимость ремонтных работ оценивается в 370 миллионов фунтов. Так, во дворце необходимо заменить электрику, водопровод и канализацию. Но это не вся недвижимость, принадлежащая августейшей семье и лично Елизавете II. Во владении королевы находятся и дома, расположенные на одной из главных торговых улиц Лондона – Риджент-стрит, и сельскохозяйственные угодья, и другие объекты – только официально на общую сумму в восемь миллиардов фунтов стерлингов. Также поговаривают о некоторых "теневых" доходах королевы, но настоящие джентльмены вслух не обсуждают такие темы, как, например, плантации в Афганистане.

Впрочем, и официальная царственная бухгалтерия впечатляет. За последний финансовый год прибыль собственности короны составила 328,8 миллиона фунтов. И если ранее Елизавета получала из этой суммы "на булавки" 15%, теперь ее долю решено увеличить до четверти.