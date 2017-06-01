Киев нанес первый удар по "Газпрому"

Киев уверяет, что взыскал с "Газпрома" первые деньги в рамках антимонопольного дела. Правда, сообщивший об этом министр юстиции Украины Павел Петренко не назвал, какую конкретно сумму удалось получить с российской компании. В Москве заявление украинского чиновника оставили без внимания.

Киев намерен взыскать с российской компании около 400 миллиардов рублей. "Газпром" уже получил от Министерства юстиции Украины постановление об открытии исполнительного производства на сумму 394,6 миллиарда и наложении ареста на принадлежащие российской компании акции "Газтранзита" в рамках антимонопольного дела.

Частное акционерное общество "Газтранзит" зарегистрировано в Киеве и является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании.

Министр юстиции Украины Павел Петренко уточнил, что на территории страны нет принадлежащего "Газпрому" имущества, которое сопоставимо с размером штрафа. Поэтому Киев будет добиваться ареста имущества российского газового гиганта в других странах.

Накануне замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что компания исчерпала возможности оспаривания антимонопольного штрафа на территории Украины и сейчас прорабатывает этот вопрос в международных инстанциях.

В свою очередь глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что не опасается возможного отбора газа Украиной за счет уплаты штрафа по антимонопольному делу. "Пусть попробуют", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.





Украинские СМИ сообщают, что Киев не готов арестовывать основной актив "Газпрома" в стране – голубое топливо, и потому арест придется накладывать на объекты российской компании.

Напомним, что в середине мая 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение о принудительном взыскании с компании в пользу Киева гигантского штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Российский холдинг должен был выплатить штраф, назначенный ему еще в августе 2016 года, до 12 апреля 2017 года, но не сделал этого и, как заявляли в компании, делать не собирается. Суть претензий Киева заключается в следующем: "Газпром" нарушает ключевое условие контракта от 2009 года, по которому транзит должен превышать 100 миллиардов кубометров газа в год.

Компания же транспортирует через Украину меньше, так как остальное топливо идет в Европу по трубопроводу "Северный поток". В "Газпроме" не раз говорили об абсурдности претензий Украины и заявляли, что не ведут на ее территории коммерческую деятельность.