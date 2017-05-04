Как украинцы ездят в "агрессивную" Россию на заработки

Несмотря на сложные отношения отношениях между Киевом и Москвой, число автобусный рейсов из Украины в Россию растет. Трудовые мигранты считают, что работать в нашей стране им выгоднее, чем в Евросоюзе.

Такая тенденция обусловлена экономическим кризисом, безработицей, а также неспокойной политической ситуацией на Украине. Многие граждане этой страны вынуждены скрываться от мобилизационных облав.

На растущее количество трудовых мигрантов наложилась отмена авиационного сообщения между Россией и Украиной. Большинство украинцев, которые работали на нефтегазодобыче Тюмени и на российском Севере, пользовались именно самолетами, сообщает Украина.ру.

Есть те, кто продолжает летать транзитными рейсами через Минск и Кишинев. Однако подавляющая часть трудовых мигрантов освоила другие виды перевозок, включая автобусы. Украинский адвокат Татьяна Монтян опубликовала в Сети данные ряда автобусных фирм, которые регулярно возят пассажиров в Москву из разных городов Украины.

Вместе с тем, многие украинцы ездят в Россию на поездах. В прошлом году на ежедневном поезде "Львов-Москва", каждый месяц проезжали около 13 тысяч человек. При этом, несмотря на растущие цены на проезд, его заполняемость составляла 100%.

По словам пассажиров этого поезда, после повышения коммунальных тарифов на Украине актуальность работы в Москве и других городах России для них возросла. А работать в нашей стране для них, как и раньше, удобнее и выгоднее, чем в Евросоюзе. Так, в 2016 году украино-российскую границу пересекли свыше 2,8 миллиона украинцев.