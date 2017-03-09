В Киеве назвали сроки экономического краха Украины

Жители Украины уже через два месяца ощутят катастрофические социально-экономические последствия от блокады Донбасса. С соответствующим заявлением в эфире программы "NewsOne" на украинском телевидении выступил бизнесмен, депутат Верховной рады Сергей Тарута.

Он отметил, что из-за блокады и, как следствие, непоступления огромной суммы денег в бюджет государства, Украина вскоре включит "печатный станок". После этого, уверен Тарута, страну ждет новая, еще более разрушительная волна инфляции. "Потеряет каждый украинец – он станет беднее из-за того, что не будет денег в бюджете, не будет денег в экономике на развитие, мы потеряем рабочие места, не будет средств для финансирования на местном уровне", – сказал бизнесмен.

По его словам, особенно пострадают от этого находящиеся под контролем Киева части Донецкой и Луганской области, а также Запорожье, Днепропетровск и Харьковская область – те регионы, предприятия которых работают в тесной связи с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. "Каждый украинец все это почувствует не в этом месяце, а через месяц-два, когда будет другой курс, инфляция, мы будем включать печатный станок, потому что по-другому денег мы не возьмем", – подчеркнул Тарута.

Ранее, 2 марта, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Украина прекратит свое существование через два месяца. По его словам, последним "гвоздем в крышку гроба" Киева стало решение о национализации украинских предприятий на территориях ДНР и ЛНР. "Для Украины будет лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Максимум 60 дней – и государство практически перестанет существовать"", – констатировал он.

Блокада Донбасса началась в конце января, когда группы украинских радикалов заблокировали движение грузовых поездов с углем из Донбасса. Свои действия активисты объяснили борьбой с контрабандой, подчеркнув при этом, что торговать с самопровозглашенными республиками в условиях войны недопустимо.

В ответ главы Донецкой и Луганской республик Александр Захарченко и Игорь плотницкий поставили ультиматум Киеву, заявив, что если блокада не будет снята до 1 марта, то самопровозглашенные республики начнут перевод работающих в Донбассе украинских предприятий под свое управление. Ультиматум в итоге выполнен не был, после чего руководство республик начало перевод подконтрольных Киеву производств по юрисдикцию ДНР и ЛНР.

Так, в Донецке "внешняя администрация" была введена на принадлежащем олигарху Ринату Ахметову холдинге ДТЭК. Кроме того, национализация прошла и на Луганщине. Как сообщают очевидцы, под управление республики, помимо прочих, переведены такие предприятия, как "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и ПАО "Краснодонуголь". По самым скромным подсчетам экспертов, Киев потерял около пяти миллиардов долларов ежегодного дохода.



