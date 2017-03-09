Россию ждет новое нашествие мигрантов

В настоящее время Россия переживает настоящий наплыв трудовых мигрантов. Аналитики полагают, что в ближайшее время приток в нашу страну иностранных рабочих усилится.

Прибытие мигрантов в Россию в 2017 году продолжится в случае устойчивого восстановления российской экономики. Об этом говорится в аналитическом обзоре CIS Market Daily.



Как отмечают аналитики Sberbank CIB, в 2015–2016 годах Россия была привлекательна для иностранных рабочих. По мнению экспертов, повышение спроса на трудовых мигрантов не повлечет рост заработной платы и не повлияет на инфляцию "из-за гибкости рынка рабочей силы, которую обеспечивает миграция".

Аналитики напомнили, что индекс потребительских цен в России в феврале 2017 года вырос на 0,2% по сравнению с январем. Аналогичная динамика прошлого года составляла 0,6%. Годовая инфляция в феврале замедлилась до 4,6%.

Напомним, по итогам 2016 года инфляция в России составила 5,4%. Сообщалось, что к концу 2017-го Банк России намерен добиться ее замедления до 4%.

Как писали Dni.Ru, многие жители российских мегаполисов опасаются возможных последствий усилившегося в последние годы наплыва трудовых мигрантов для собственного благосостояния и экономики страны в целом. В течение 2016 года в Россию легально и нелегально прибыли 14 миллионов иностранных рабочих – это почти 20% экономически активного населения нашей страны.