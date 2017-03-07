Медведев приструнил Лукашенко за газовые стенания

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза в Бишкеке достаточно резко отреагировал на выступление белорусского премьера. В ответ на упреки о неурегулированном газовом споре Москвы и Минска, Медведев призвал страны ЕАЭС не упражняться в подсчетах цен на российский газ.

Дмитрий Медведев отметил, что, если бы некоторые страны не входили в состав Союза, они покупали бы газ по европейским ценам. "Не надо ничего доказывать и упражняться в подсчетах, все было бы гораздо дороже", - сказал российский премьер и призвал не принимать решения, которые блокируют или тормозят интеграцию. В заключении прозвучали совсем резкие слова в адрес присутствующих: "Здесь никто никого насильно не держит".

Наблюдатели отмечают, что жесткие слова Медведева были адресованы прежде всего Белоруссии. Минск требует снизить цены на российский газ и тем самым загоняет отношения с Москвой в тупик. Сейчас по контракту стоимость российского голубого топлива для Белоруссии составляет 132 доллара за тысячу кубов. В Минске почему-то считают эту цену сильно завышенной, забыв о том, что другим европейским покупателям газ из России обходится в 200 долларов за тысячу кубометров.

Также Москва долгое время продавала Минску нефть фактически по демпинговым ценам и только в последнее время начала сокращать поставки черного золота на белорусские НПЗ из-за нарушений условий контракта Белоруссией, которая направляет часть топлива в ЕС и на Украину. С дешевым российским газом Лукашенко поступает тоже некрасиво, забывая за него платить в полном объеме: задолженность Белоруссии за голубое топливо уже превысила 500 миллионов долларов.

Ценовая политика, которую ведет российский "Газпром", давно определяется не коммерческой целесообразностью, а политическими соображениями. И низкие цены на газ зачастую выступают как инструмент давления на партнеров для того, чтобы члены Евразийского экономического союза его не покидали, полагает специалист по нефтегазовому рынку, партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

"Заявления о повышении цен вполне реальны. Мы уже видели назначение цен в соответствии с политическими указаниями из Кремля, вместо того чтобы просчитать себестоимость", – сказал Крутихин в интервью "Московскому комсомольцу".





Бывший глава комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев назвал политику давления на партнеров по ЕАЭС стратегически неверной. "Необходимо не пугать повышением цен на газ, а, наоборот, предлагать преференции. На самом деле, давно пора перейти на внутрироссийские цены по нефти и по газу для Минска", – считает эксперт.

Раньше Москве и Минску удавалось договариваться между собой по спорным вопросам без лишнего шума. Но в начале 2017 года скрытый конфликт вырвался наружу. На большой пресс-конференции в Минске 3 февраля Александр Лукашенко обвинил Москву в ослаблении российско-белорусских связей, заявив о нарушении с ее стороны договора в экономической сфере. Речь шла, в том числе и о якобы завышенных ценах на газ. В Кремле эти заявления назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, нужно решать спокойно, путем деловых переговоров.





Недоволен Лукашенко также и недавним запретом Россельхознадзора на ввоз в Россию нескольких десятков тонн говядины, произведенной в Минской и Могилевской областях. Глава Белоруссии предложил российской стороне досконально разобраться в ситуации и проанализировать факты, прежде чем вводить ограничительные меры. Мало того, Лукашенко поручил своим силовым структурам возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, чем очень удивил чиновников ведомства. По мнению белорусского президента, Данкверт нанес ущерб его стране, запретив поставки продуктов питания в Россию.

Вероятно, в Москве устали слушать стенания и обвинения белорусского президента в адрес России и решили, наконец, поставить его на место. Вряд ли из-за этого пострадают партнерские отношения Москвы и Минска, но, по крайней мере, в Белоруссии поймут, что необоснованные обвинения в адрес ближайшего соседа без ответа не останутся.

Наша справка:

Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сегодня в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.