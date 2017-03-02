О проколах в протоколах

По данным Национальной академии этикета и протокола, порядка семидесяти процентов сделок срываются из-за несоблюдения правил делового этикета. Президент академии Надежда Серякова, в прошлом заместитель шефа протокола президента России, рассказала, какой подарок уместно подарить чиновнику или крупному бизнесмену и почему английская королева не любит черные платья.

– Надежда Александровна, какой деловой этикет и протокол сейчас принят?

– У каждой страны есть свои интересные особенности, например, в столовом этикете. Так, европейская традиция диктует держать руки над столом, это повелось со времен Людовика XIV. Англичане, а затем и американцы, приняли норму держать руки под столом. Спор знатоков протокола этих школ обычно заканчивается историческим сарказмом. Англосаксы намекают французам о паранойе от покушений, а вторые отвечают, что под столом может оказаться ковбойский пистолет.

– Сейчас, наверное, от вашего опытного взгляда никакие проколы в протоколах не скроются?

– Проколов и ошибок в протоколе совершается много. Важно понимать, это действительно ошибка или политический вызов. Например, флаг страны-гостя хозяева повесят неправильно или не тот гимн сыграют. Как совсем недавно в США перед матчем Кубка Федерации вместо гимна Германии исполнили гимн времен Третьего рейха. Или совсем свежий пример. На церемонии награждения мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене организаторы турнира по ошибке включили старый гимн России. Вместо нынешнего гимна сначала заиграла "Патриотическая песня" Михаила Глинки, использовавшаяся в качестве гимна с 1990 по 2001 год. О чем это говорит? Либо об уровне специалистов, либо очень старались "найти" правильный гимн. И теперь уже неважно, специально это было сделано или по ошибке.

Много можно сказать, анализируя, например, рукопожатия и невербальные сигналы. По тому, как подана рука, с какой силой пожимается, сколько времени и в каком направлении совершаются рукопожатия, можно в считанные секунды понять, что происходит. Наблюдая за деловыми или политическими встречами, можно считать буквально каждый жест, каждое мимическое движение, как на правой, так и на левой половине лица переговорщиков, скорректировать тактику переговоров и спрогнозировать итог.

– Шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко говорит, что ошибка протоколиста – это как ошибка сапера... При этом он был с Борисом Николаевичем практически до самой его смерти. Какова степень приближения сотрудника протокола к первому лицу?

– У Владимира Николаевича огромный опыт. Он с большим удовольствием, юмором и открытостью рассказывает о своей работе. Сказать, что по долгу службы сотрудники протокола должны или могут присутствовать в частной жизни своих руководителей, было бы совершенно неверным. Все зависит от личных отношений. Шевченко, конечно же, был приближен к Борису Николаевичу, что позволяло ему эффективно выполнять свои обязанности. Мы с ним говорили на эту тему. Ведь руководитель протокола должен предусмотреть каждый шаг своего шефа: как и куда пройти, с кем и как говорить, когда нужно заканчивать встречу...

Что касается саперов... Протокол должен учитывать все нюансы. Не зря говорят, что дьявол кроется в мелочах. Я бы сказала, как и ангел. Вот мы сели с вами на уголок, это дружеское расположение. Были бы еще ближе в разговоре, если бы устроились рядом на диване. А сесть напротив друг друга – это уже некий вызов. Мы не думаем об этом, но подсознание в курсе. Иногда перекрестные переговоры необходимы, но если вы рассчитываете на установление хороших контактов, то лучше не садиться строго напротив друг друга. И профессионалы знают об этом.





– Возможно ли во время переговоров появиться в ракурсе видимости у руководителя и показать на часы: "Заканчивайте"?

– Категорически нельзя подходить к своему руководителю и публично сообщать: "Вы опаздываете на следующую встречу". Есть разные сигналы, они вырабатываются со временем. И чем лучше контакт протокольной службы и руководителя, тем лучше взаимопонимание между ними, в том числе на невербальном уровне.

– Правда ли, что английская королева, для того чтобы кто-нибудь не подал ей руку, всегда держит букет?

Насчет букета не знаю, но по правилам протокола королевского двора, а также по правилам безопасности никто не имеет права прикасаться к телу королевы. То есть инициировать рукопожатие абсолютно возбраняется. Королева решит сама, кому она хочет пожать руку. А цветы могут быть выражением ее настроения или другим определенным знаком для избранных.





– От тонкостей дресс-кода на высоких приемах голова идет кругом: все эти правила черной, белой, красной "бабочки"... Они на президентов распространяются?

Правила распространяются на всех. Одежда должна соответствовать ситуации. У нас в последнее время стало модным указывать дресс-код в приглашениях. Но выбор бывает совершенно неуместным. Меня удивляют призывы некоторых приглашающих быть непременно одетыми White Tie. Этот дресс-код предполагает, что на мужчине будет не просто классический костюм и галстук, пусть даже завязанный виндзорским узлом. White Tie пришел к нам из Великобритании, и правила остались очень строгими: на мужчинах черный фрак, не смокинг, белая бабочка в сочетании с жилеткой. Еще более серьезные требования к дамам – непременно длинное вечернее платье, настоящие (пусть даже взятые напрокат) драгоценности и никаких распущенных локонов! Спрашиваю: "У вас будет все так?" Пожимают плечами, потому что не очень понимают, что написали в приглашении.

На днях готовила чиновника высокого уровня к важной встрече. Все у него было хорошо, но манера держать портфель выдавала неуверенность. Нам пришлось отрабатывать технику уверенного входа в кабинет высокого руководителя. Но здесь очень важным моментом являются еще и внутренние установки. Как бы ни были правильны жесты и мимика, манеры и желание произвести хорошее впечатление, внутренний мир человека мгновенно отражается в деталях, и обмануть окружающих практически невозможно.

– А что подарят главе государства?

– Очень хороший вопрос! Хоть и говорят: и верблюд – подарок, и пуговица – подарок, не нужно обольщаться. В серьезных деловых отношениях необходимо заранее согласовывать уровень подарков, вести учет полученных и подаренных сувениров, чтобы не повторяться и не возвращать хозяину на следующий год по ошибке (а это, знаете, в практике встречается нередко). Важно также помнить о поводе и избегать нелепостей. Животных любят все, но в истории международного протокола дарили, например, огромного экзотического варана. Ну, вот что с ним потом делать? Необходимо знать о традициях страны или местности и, конечно, о преференциях партнера.

– На встрече в Киеве слова патриарха Кирилла перевели на украинский, а когда тогдашний президент Украины Виктор Ющенко стал говорить по-украински, перевода не последовало... Политический жест?

– Ситуация абсолютно недопустимая. И говорит она о непрофессионализме. Самое важное правило для протокольной службы – организовать встречу так, чтобы было удобно и приемлемо для всех. И, конечно, не в ее компетенции транслировать какие-то знаки неуважения к другим странам. Наша задача – помогать строить мосты, а не возводить стены.

– Почему к английской королеве не являются в черном?

– Мы готовили визит в Великобританию. Это была долгожданная поездка: 159 лет до этого первые лица России не были в Лондоне с государственным визитом. Мне довелось провести долгое время в Англии, изучать дворцовый британский этикет, общаться с представителями протокола королевы. Выяснилось, что существуют не просто рекомендации, а жесткие правила, например, по дресс-коду. Королева не любит черные платья. Они у нее ассоциируются с трауром. Поэтому королевский протокол просит не надевать черного на приемы с участием королевы. Нюанс, но очень важный. В женском протоколе масса моментов, которые нужно учитывать и связывать с культурными традициями стран, где проходят встречи, и тем, что несет в себе визит руководителя.

По материалам "Российской газеты".