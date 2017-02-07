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Замерзающая Украина заказала миллион тонн угля в США

Фото: GLOBAL LOOK press\G. Czepluch
Киев ведет переговоры о поставке одного миллиона тонн антрацитового угля из США. О результатах может стать известно на следующей неделе.
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По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, переговоры о покупке угля в США ведутся между частными компаниями. Из-за конфликта в Донбассе Украина лишилась большинства угледобывающих шахт.

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"У меня есть, но пока не подтверждена информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке одного миллиона тонн угля антрацитовой группы из США в Украину", – цитирует чиновника "РИА Новости-Украина". Ранее в Украине проводились веерные отключения электричества, поскольку стране не хватало угля.

В январе текущего года в страну импортировано 1,25 миллиона тонн угля, в том числе из России его ввезено на 115 миллионов долларов. Ранее эксперты отмечали, что из-за непродуманной энергетической политики Киев рискует оставить всю страну без тепла. Учитывая экономические проблемы, Украина рисковала буквально замерзнуть.

Отметим, 3 февраля исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности самопровозглашенной Луганской народной республики Павел Мальгин заявил, что уголь из ЛНР будет поставляться в одну из стран дальнего зарубежья. "Мы заключили очень большой договор на поставку угольной продукции на два миллиона тонн – это на дальнее зарубежье", — сообщил чиновник. В какую именно страну будет поставляться уголь, он не уточнил.

Автор: Людмила Фоканова7 февраля 2017, 16:15

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