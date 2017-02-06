Тысячную купюру украсит Бандера

Национальный банк Украины в условиях строжайшей секретности готовит к выпуску новую банкноту номиналом в тысячу гривен. Кто будет изображен на купюре точно неизвестно, но по некоторым данным, это будет знаменитый политик, сторонник национализма Степан Бандера.

Главной интригой стал дизайн купюры, который до сих пор держится втайне. "Мы все знаем, что ее напечатали, но кто на ней изображен – известно буквально нескольким людям, с которых взяли подписку о неразглашении", – цитирует украинское издание "Вести" информированный источник на банкнотно-монетном дворе.

Некоторые эксперты предполагают, что новую купюру украсит военный и политический деятель Иван Мазепа. "Несмотря на то, что его портрет уже есть на десяти гривнах – мол, его личность станет серьезным раздражителем для России", – поясняется в заметке. Другие предполагают, что там может быть гетман Павел Скоропадский или глава греко-католической церкви в прошлом веке Андрей Шептицкий.

Однако многие специалисты уверены, что режим строгой секретности введен из-за того, что на банкноте будет изображен очень неоднозначный исторический персонаж – Степан Бандера. Еще одним доводом в пользу этого служит то, что в прошлом году на сайте президента Украине была опубликована соответствующая петиция.

Известно, что на данный момент существуют три эскиза тысячной купюры. Однако кого выберет глава Нацбанка Валерия Гонтарева, пока неизвестно.

Есть вероятность, что презентацию банкноты приурочат к 20 февраля – Дню памяти небесной сотни – людей, погибших в результате протестов на Майдане. В связи с этим, предполагается, что на новой купюре будут изображены события того времени.