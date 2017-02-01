Набиуллина украсила новые деньги

В прошлом году россияне получили возможность поучаствовать в конкурсе по выбору символов для новых банкнот в 200 и 2000 рублей. По итогам голосования совет директоров Банка России определил, какие символы будут размещены на купюрах.

В соответствии с решением Центробанка, главой которого является Эльвира Набиуллина, на купюре в 200 рублей будут изображены памятные места города-героя Севастополя. Это памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

На банкноте в 2000 рублей разместят символы Дальнего Востока. Речь идет о мосте на остров Русский во Владивостоке и космодроме Восточный в Амурской области.



Сообщалось, что Дальний Восток и Севастополь победили в конкурсе по выбору символов для новых купюр. Итоги всенародного голосования были подведены в октябре прошлого года. Однако на тот момент не было известно, символы какого из выбранных регионов украсят банкноту в 200 рублей, а какого – в 2000.

Ранее генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук заявил, что дизайн обеих купюр будет разработан до апреля текущего года. Ожидается, что они будут запущены в оборот до конца 2017-го.

Напомним, Банк России объявил о выпуске новых банкнот в апреле 2016 года. Как пояснили в ЦБ, "дополнение номинального ряда банкнот позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги".