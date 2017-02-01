Средний размер выплат неработающим гражданам увеличился на 703 рубля
В России ожидается нехватка одного из самых востребованных продуктов питания
Набиуллина украсила новые деньги
В соответствии с решением Центробанка, главой которого является Эльвира Набиуллина, на купюре в 200 рублей будут изображены памятные места города-героя Севастополя. Это памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.
На банкноте в 2000 рублей разместят символы Дальнего Востока. Речь идет о мосте на остров Русский во Владивостоке и космодроме Восточный в Амурской области.
Сообщалось, что Дальний Восток и Севастополь победили в конкурсе по выбору символов для новых купюр. Итоги всенародного голосования были подведены в октябре прошлого года. Однако на тот момент не было известно, символы какого из выбранных регионов украсят банкноту в 200 рублей, а какого – в 2000.
Ранее генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук заявил, что дизайн обеих купюр будет разработан до апреля текущего года. Ожидается, что они будут запущены в оборот до конца 2017-го.
Напомним, Банк России объявил о выпуске новых банкнот в апреле 2016 года. Как пояснили в ЦБ, "дополнение номинального ряда банкнот позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги".
Поклонники режиссера уверены, что ей прямая дорога в актрисы
О радостном событии рассказали коллеги футболиста
Актер сериала "Клан Сопрано" ушел на 73-м году жизни
1 февраля на Землю обрушится мощный поток солнечного излучения