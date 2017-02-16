Солист группы "Руки вверх" занялся мясом

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков занялся поставками мраморной говядины и баранины в рестораны Москвы. Он начал подобную деятельность, заметив дефицит качественного мяса в собственных заведениях.

Известный певец стал учредителем и генеральным директором ООО "Митмитмит", зарегистрированного 21 декабря 2016 года. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля мясом и мясными продуктами. В частности, она специализируется на поставках охлажденного мяса баранины и говядины.

Сергей Жуков объяснил, что решение заняться мясом возникло у него вполне обоснованно. Оно стало продолжением ресторанного бизнеса певца. "На собственном опыте я столкнулся с недостатком на рынке мяса по-настоящему хорошего качества. При этом в России уже появилось много производителей, чья продукция сравнима по качеству с новозеландской", – цитирует солиста "Руки вверх" РБК.

Meatmeatmeat будет поставлять в заведения HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) охлажденное мясо ягненка и баранину, а также премиальную мраморную говядину. Кроме того, по его словам, "есть договоренности с целым рядом рестораторов".

У компании широкая география поставщиков: от Воронежской области до Дагестана и Калмыкии. Перерабатывается мясо ближе к столице, на предприятиях партнеров. Ежемесячный объем поставок должен составить около 150 тонн, предполагает Жуков.

Один из участников российского мясного рынка скептически относится к озвученным певцом объемам поставок. "Непонятно, где он будет брать столько говядины и качественной баранины", – сомневается эксперт. Также предприниматель отметил, что баранина не самое популярное мясо в ресторанах.

Отметим, Сергею Жукову принадлежат сеть баров (заведения работают в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Челябинске), ресторан "МореМоре" в яхт-клубе "Адмирал" в Московской области, а также кондитерская Cupcake Story. Также этим летом он планирует открыть сеть фастфуда в столичных торговых центрах.