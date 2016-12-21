Сергей Жуков защитил Лену Летучую после скандала с МВД

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков высказался о скандале с программой "Ревизорро". Ранее представители правоохранительных органов сочли действия журналистов передачи неправомерными.

"Получается двоякий смысл. С одной стороны, нормальному ресторатору не стоит бояться Лены Летучей и других сотрудников программы "Ревизорро". С другой стороны, у нас так принято, что любая съемка должна быть согласована, потому что в помещении могут находиться люди, которые не хотят попадать в кадр. Тогда возникают сомнения, законно ли то, что делают журналисты", – поделился Жуков с корреспондентом Dni.Ru.

По словам певца, независимо от окончательного решения правоохранительных органов по поводу "Ревизорро", передача будет продолжать существовать. "Думаю, "Ревизорро" не закроют. В любом случае, программа уже получила свой пиар", – поделился Сергей.

Фото опубликовано Сергей Жуков (@sezhukov) Ноя 8 2016 в 3:27 PST

К слову, Жуков владеет домашней кондитерской, расположенной в центре Москвы. Заведение открылось неделю назад.

Фото опубликовано Сергей Жуков (@sezhukov) Дек 9 2016 в 3:47 PST

Напомним, ранее в МВД заинтересовались действиями сотрудников провокационной передачи. В ведомстве разъяснили, что действия журналистов "Ревизорро"неправомерны. Они не имеют права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов, а для этих целей существует Роспотребнадзор.

В МВД заключили, что правила оказания услуг общественного питания не предоставляют ни потребителю, ни журналисту правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен.