Сергей Жуков защитил Лену Летучую после скандала с МВД

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"Получается двоякий смысл. С одной стороны, нормальному ресторатору не стоит бояться Лены Летучей и других сотрудников программы "Ревизорро". С другой стороны, у нас так принято, что любая съемка должна быть согласована, потому что в помещении могут находиться люди, которые не хотят попадать в кадр. Тогда возникают сомнения, законно ли то, что делают журналисты", – поделился Жуков с корреспондентом Dni.Ru.
По словам певца, независимо от окончательного решения правоохранительных органов по поводу "Ревизорро", передача будет продолжать существовать. "Думаю, "Ревизорро" не закроют. В любом случае, программа уже получила свой пиар", – поделился Сергей.
К слову, Жуков владеет домашней кондитерской, расположенной в центре Москвы. Заведение открылось неделю назад.
Напомним, ранее в МВД заинтересовались действиями сотрудников провокационной передачи. В ведомстве разъяснили, что действия журналистов "Ревизорро"неправомерны. Они не имеют права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов, а для этих целей существует Роспотребнадзор.
В МВД заключили, что правила оказания услуг общественного питания не предоставляют ни потребителю, ни журналисту правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен.
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