Россиянам простят долги по кредитам к Новому году

Простить неустойки должникам решили крупнейшие банки России в преддверии Нового года. О праздничных акциях на сей раз объявлено раньше обычного. Новым клиентам кредитные учреждения предлагают сезонные, повышенные ставки по вкладам.

Прощать должников в честь Нового года уже стало традицией, которой следуют многие финансовые компании. К примеру, Связь-банк проводит акцию "В новый год без долгов". В ее рамках неустойки полностью отменяют тем, кто погасит просрочку более 30 дней по любым розничным кредитам банка, кроме карточных. Правда, предложение действительно только для тех граждан, на которых еще не подали в суд. А Росгосстрах-банк спишет от 80 до 100% неустойки должникам, которые просрочили выплаты более чем на 60 дней.

Первые предложения зимних вкладов с улучшенными условиями появились еще в прошлом месяце. О "сезонниках" заявили девять из десяти банков, у которых наибольший портфель вкладов физлиц: Сбербанк, Газпромбанк, Бинбанк, Промсвязьбанк, ВТБ и ВТБ 24. Их примеру последовали коллеги, не входящие в "высшую лигу".

К примеру, Россельхозбанк запустил сезонный вклад "Ключ к успеху" со ставками до 7,7% годовых (при размещении онлайн на два месяца на сумму от 100 тысяч рублей). В ближайшее время МТС-банк для абонентов оператора обещает запустить новогодний вклад "МТС на связи!" – сроком на год и полгода и со ставками 7,35 и 8% годовых соответственно. Разместив на нем более 300 тысяч рублей, абоненты отдельных тарифов смогут получить полгода или год бесплатной связи.

В свою очередь Московский кредитный банк предлагает депозит под 8,5% годовых и низкий порог входа – от тысячи рублей. Бинбанк привлекает клиентов новогодней ставкой 8,3% годовых. А Локо-банк, Промсвязьбанк и "Восточный" приготовили вклады с повышенными ставками и в валюте, пишет газета "Ведомости".