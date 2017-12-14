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Экономика

Путину регулярно докладывают о действиях ЦБ

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov
Контроль за действием Центрального банка России осуществляется прокуратурой и другими надзорными органами. Об этом в четверг, 14 декабря, в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.
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"Не буду скрывать, время от времени ко мне соответствующие материалы поступают", – отметил Путин. Вместе с тем он добавил, что своего подтверждения они пока не нашли.

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Центральный банк России – независимая структура, неподконтрольная правительству, признал Путин. "Действует исключительно самостоятельно", – сказал глава государства.

Президент затронул и тему санации банков, которая проводится Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и недавно созданным соответствующим фондом. "У нас сегодня достаточно большое количество банков, для развития нашей экономики, 521 банк существует.

Но это не значит, что всех их надо душить, это очень вредно", – сказал Путин.

По его словам, оздоравливать финансовую систему нужно прежде всего в интересах клиентов, особенно в условиях внутренних сложностей, чтобы люди не сталкивались с неразрешимыми проблемами. "ЦБ если что-то и забирает под себя – то с целью последующей приватизации", – добавил президент.

В 2017 году Банк России отозвал почти полсотни банковских лицензий. Это привело к резкому росту количества пострадавших вкладчиков и социальной напряженности в ряде регионов. Так, из-за отзыва финансовым регулятором лицензии банка "Югра" десятки тысяч вкладчиков потеряли свои сбережения, которые превышали установленную законом сумму страховых выплат.


Автор: Иван Поляков14 декабря 2017, 19:32

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