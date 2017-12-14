Россиян призвали быстро скупать валюту
Как предупреждает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, в следующему году не исключено падение цен на нефть. По его словам, если страны "ОПЕК+" откажутся от участия в сделке по ограничению добычи сырья, нефтяные котировки рискуют провалиться ниже 40 долларов.
"Вслед за ценой барреля спикирует и рубль", – цитирует эксперта "Московский комсомолец". Масла в огонь добавит Федеральная резервная система США, руководство которой, как полагают эксперты, в ближайшие месяцы начнет проводить более жесткую монетарную политику и резко повышать процентную ставку по кредитам. Если в начале 2018 года опасения экспертов подтвердятся, то уход доллара за планку в 65 рублей неизбежен.
Для того чтобы поднять курс рубля, необходимо просто прикрутить цену на рубль, к цене на золото. И-и-и-и-и всё. И вот тогда заживём.— Вячеслав Тютиков (@Slavik_t) 3 декабря 2017 г.
Серьезный негативный эффект ждут и от ужесточения американских санкций. США может объявить бойкот облигациям федерального займа (ОФЗ) России. Усложняет ситуацию то, что в настоящее время иностранным инвесторов принадлежит около 30% российских ОФЗ.
Аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич полагает, что в ближайшие месяцы Вашингтон использует свое влияние на дружественные США международные банковские организации и убедит их в увеличении доли в госдолге России. По его мнению, это нужно Соединенным Штатам, что дестабилизировать курс рубля накануне или сразу после президентских выборов в нашей стране.
Мое настроение - как курс рубля...— Тот самый (@Cursed_SouL_) 3 декабря 2017 г.
Выход иностранных инвесторов из ОФЗ грозит
привести к падению курса рубля на 10–15% всего за месяц. По мнению директора
аналитического департамента "Альпари" Александра Разуваева, стоимость доллара в
таком случае вплотную приблизится к отметке в 70 рублей.
В связи с этими прогнозами, эксперты советуют гражданам, у которых есть хоть какая-то "заначка", задуматься о покупке иностранной валюты. По мнению финансового аналитика FxPro Александра Купцикевича, в первую очередь стоит остановить свой выбор на евро. Однако аналитики подчеркивают, что подобный поворот событий является самым негативным вариантом прогноза курса рубля.
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