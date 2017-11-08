ЕС разбил надежды России в угоду Украине

Европа продолжает плясать под дудку своих заокеанских хозяев: Брюссель воплощает в жизнь антироссийские санкции Трампа и хочет поставить крест на газопроводе "Северный поток-2".

В материалах Еврокомиссии говорится, что Старый Свет не нуждается в проекте Nord Stream 2, поскольку в будущем потребление голубого топлива в Евросоюзе сократится. Брюссель уверен, что существующая инфраструктуру по импорту газа и рост конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа делают бессмысленным строительство такой системы.

При этом Брюссель сделал реверанс в сторону Киева и пообещал поддерживать транзит российского газа через Украину. Официальный представитель дочернего предприятия "Газпрома" Nord Stream 2 AG Себастьян Сасс заявил, что такое решение Еврокомиссии может нанести ущерб инвестициям в инфраструктуру ЕС.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против этого активно выступают США. Новый пакет антироссийских санкций, подписанный американским президентом Дональдом Трампом в августе этого года, прямо говорит о необходимости противодействия строительству "Северного потока-2".

Между тем Польша и Литва, которые уже построили терминалы для приема американского сжиженного природного газа, убедились, что они не заполняются даже на 25%. При этом первая нитка запущенного в 2012 году "Северного потока" поставляет в год столько же газа, сколько 700 танкеров из США, при значительной разнице в цене.