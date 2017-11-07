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Экономика

В Брюсселе спланировали подлость против "Газпрома"

Фото: gazprom.ru
В руководстве Евросоюза никак не расстанутся с идеей хоть как-то насолить "Газпрому" и его строящемуся газопроводу в Германию "Северный поток – 2". На этот раз в Брюсселе задумали принять новые правила для морских газопроводов, которые могут создать препятствия для реализации проекта.
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Ожидается, что пакет поправок к газовой директиве будет одобрен Еврокомиссией уже на этой неделе. Предлагается разрешить доступ к проектам для третьих сторон и разделить деятельность по транспортировке и продаже газа, выведя их из-под компетенции одной компании. "Директива начинает применяться с момента принятия, то есть это может быть задолго до конца 2018 года", – приводит РИА Новости слова источника в ЕС.

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Сейчас нормы третьего энергопакета Евросоюза, предусматривающие необходимость диверсификации транспортировки и продажи голубого топлива, не распространяются на морские участки газопроводов. Еврокомиссия обсуждает возможность внесения поправок, чтобы правила третьего энергопакета распространялись и на морские участки.

Но не все так просто. Дело в том, что в самом Евросоюзе нет единого мнения относительно целесообразности поправок. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее признавал, что некоторые члены ЕС не видят в этом необходимости.

Кроме того, зеленый свет "Северному потоку – 2" ранее дали юристы Евросоюза. Эксперты отметили, что каждая страна вправе самостоятельно выбирать источник получения энергоресурсов. Также они подчеркнули, что необходимости в переговорах о судьбе проекта между Москвой и Брюсселем нет.

Фото: gazprom.ru

Между тем против газопровода активно выступают США. Новый пакет антироссийских санкций, подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе этого года, прямо говорит о необходимости противодействия строительству "Северного потока – 2".

Всполошились и некоторые восточноевропейские сателлиты американцев. Так, на Украине опасаются, что запуск "Северного потока – 2" лишит бюджет Незалежной десяти миллиардов долларов в год. Для и без того дышащей на ладан украинской экономики это будет мощнейшим ударом. Однако ненадежность Киева как транзитера энергоресурсов и его откровенно враждебная политика по отношению к Москве заставляет "Газпром" искать новые маршруты транспортировки голубого топлива в Европу.

Настроенные на конструктивный диалог с Россией европейцы полностью солидарны с газовым гигантом. В Германии уже заявили, что от "Северного потока – 2" Берлин не откажется. А это значит, что газопроводу быть. Несмотря на истерики Соединенных Штатов и их европейских подпевал.

Автор: Иван Поляков7 ноября 2017, 17:59

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