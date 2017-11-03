Успехи "Росатома" признаны на Западе

Влиятельный американский журнал POWER включил инновационный энергоблок №6 Нововоронежской АЭС в число трех лучших атомных установок мира. Издание отмечает, что энергоблок основан на новейших достижениях и разработках, которые соответствуют всем правилам безопасности.

Российский энергоблок с реактором ВВЭР-1200 победил в номинации "Лучшие станции" (Top Plants) премии Power Awards за 2017 год, сообщают в Департаменте информации и общественных связей "Росэнергоатома". В тройке лидеров также оказались атомная электростанция Ringhals (Швеция) и Columbia (США).

Различие номинаций "Лучшие станции" и "Станция года" в том, что последняя предполагает введение атомной электростанции в коммерческую эксплуатацию в срок не более двух лет до награждения. В номинации "Лучшие станции" определяются наиболее инновационные и перспективные проекты, которые являются вектором развития для всей атомной индустрии.

Как отмечают в POWER, новый энергоблок ВВЭР-1200 является реактором поколения 3+, он разработан в соответствии с требованиями, которые стали предъявляться к атомным объектам после аварии на "Фукусиме". Уникальное сочетание активных и пассивных функций делает энергоблок первым и единственным в своем роде.

Инновационный блок №6 Нововоронежской атомной электростанции с реактором ВВЭР-1200 был введен в эксплуатацию в феврале 2017 года. Он имеет три ключевых преимущества: высокая производительность, безопасность и долговечность.





Энергетические блоки 3+ поколения обладают улучшенными технико-экономическими показателями. Благодаря этому они совершенно безопасны в процессе эксплуатации, соответствуя всем последним требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В конструкцию блоков 3+ входят не имеющие аналогов в мире системы. К примеру, технология пассивного отвода тепла из реактора. Такие системы продолжают работать даже в случае полной потери электроснабжения. Кроме того, блоки располагают технологиями рекомбинации водорода и ловушкой расплава активной зоны.

Стоит отметить, что это уже далеко не первое признание успехов российских атомщиков со стороны американцев. Так, в прошлом году в номинации "Лучшие станции" также победил отечественный проект – атомный энергоблок с уникальным реактором на быстрых нейтронах Белоярской АЭС в Свердловской области.

Кроме того, в 2014 году другой влиятельный американский журнал об энергетике, Power Engineering, особо отметил первый блок иранской атомной электростанции "Бушер" и блок №1 АЭС "Куданкулам" в Индии. Оба проекта были реализованы при непосредственном участии российских специалистов, а на самих энергоблоках работают наши реакторы на тепловых нейтронах ВВЭР-1000.

Нововоронежская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Он входит в Электроэнергетический дивизион "Росатома".

