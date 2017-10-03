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Экономика

Украинцы бегут от нищеты и безработицы

Фото: GLOBAL LOOK press/Caro
Более трети украинцев хотели бы выехать за границу для постоянного проживания. Столь неутешительные для Незалежной данные публикует социологическая группа "Рейтинг".
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Согласно опросу социологов, перебраться на ПМЖ за границу хотят 35% граждан Украины. Отмечается, что за прошедший год количество желающих эмигрировать выросло на 5%.

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Большая часть потенциальных мигрантов (64%) стремятся за границу, чтобы улучшить условия жизни. При этом 34% хотят обеспечить лучшее будущее для своих детей, а 23% – чтобы найти работу. Оставшиеся 12 и 8% хотят покинуть родину из-за невозможности получить хорошее образование и недостаточного уровня безопасности соответственно.

На сайте "Рейтинга" отмечается, что опрос проводился с 8 по 18 сентября. На вопросы отвечали 1200 украинцев.

Напомним, в начале лета 2017 года "Рейтинг" опубликовал результаты другого исследования, в соответствии с которым 85% граждан Украины считают, что страна находится в состоянии хаоса. Большинство опрошенных уверены: главная причина столь тяжелого положения – коррупция и непрофессионализм органов власти.

О катастрофическом положении Незалежной говорят и данные Киевского международного института социологии. В соответствии с представленным исследованием, 70% украинцев считают, что страна при режиме президента Петра Порошенко идет в неправильном направлении.

Кроме того, социологи зафиксировали рекордно низкий уровень общественного благополучия. Всего лишь 0,8% украинцев считают ситуацию в экономике хорошей, тогда как 87,1% оценивают ее как катастрофическую. В таких условиях на улучшение жизни в ближайшие годы надеются лишь 10% респондентов.

О тотальном обеднении украинцев за время постмайданной власти свидетельствует то, что 50% опрошенных хватает денег только на еду, а 27,5% – лишь на еду и самые главные потребности. Естественно, ни о каких поездках за границу и речи быть не может. На этом фоне не иначе, как издевательством воспринимаются слова президента Порошенко, который порадовался возможности "беспрепятственно путешествовать" для украинцев после введения безвиза с Европой. 

Автор: Иван Поляков3 октября 2017, 15:20

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