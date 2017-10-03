Украинцы бегут от нищеты и безработицы

Более трети украинцев хотели бы выехать за границу для постоянного проживания. Столь неутешительные для Незалежной данные публикует социологическая группа "Рейтинг".

Согласно опросу социологов, перебраться на ПМЖ за границу хотят 35% граждан Украины. Отмечается, что за прошедший год количество желающих эмигрировать выросло на 5%.

Большая часть потенциальных мигрантов (64%) стремятся за границу, чтобы улучшить условия жизни. При этом 34% хотят обеспечить лучшее будущее для своих детей, а 23% – чтобы найти работу. Оставшиеся 12 и 8% хотят покинуть родину из-за невозможности получить хорошее образование и недостаточного уровня безопасности соответственно.

На сайте "Рейтинга" отмечается, что опрос проводился с 8 по 18 сентября. На вопросы отвечали 1200 украинцев.

Напомним, в начале лета 2017 года "Рейтинг" опубликовал результаты другого исследования, в соответствии с которым 85% граждан Украины считают, что страна находится в состоянии хаоса. Большинство опрошенных уверены: главная причина столь тяжелого положения – коррупция и непрофессионализм органов власти.

О катастрофическом положении Незалежной говорят и данные Киевского международного института социологии. В соответствии с представленным исследованием, 70% украинцев считают, что страна при режиме президента Петра Порошенко идет в неправильном направлении.

Кроме того, социологи зафиксировали рекордно низкий уровень общественного благополучия. Всего лишь 0,8% украинцев считают ситуацию в экономике хорошей, тогда как 87,1% оценивают ее как катастрофическую. В таких условиях на улучшение жизни в ближайшие годы надеются лишь 10% респондентов.

О тотальном обеднении украинцев за время постмайданной власти свидетельствует то, что 50% опрошенных хватает денег только на еду, а 27,5% – лишь на еду и самые главные потребности. Естественно, ни о каких поездках за границу и речи быть не может. На этом фоне не иначе, как издевательством воспринимаются слова президента Порошенко, который порадовался возможности "беспрепятственно путешествовать" для украинцев после введения безвиза с Европой.