Евросоюз нанес сокрушительный удар по Украине

Евросоюз принял печальное решение для Украины относительно газопровода "Северный поток – 2". Юристы ЕС представили свой анализ проекта, и их выводы не согласуются с позицией стран, которые против строительства газопровода по дну Балтийского моря.

С документами о "Северном потоке – 2" ознакомились послы государств – членов Евросоюза, сообщает "Радио Польша". При этом европейские юристы, к которым до этого обратилась Германия, заявили, что каждая страна может самостоятельно решать, где получать нужную себе энергию, и сколько. По их словам, необходимости в переговорах о судьбе газопровода между Москвой и Брюсселем нет.

Ранее за обсуждение этого вопроса высказалась Еврокомиссия. В Брюсселе отметили: если среди европейских стран нет единого мнения о судьбе "Северного потока – 2", необходимо провести переговоры и согласовать единый подход в отношении проекта.

Украина является одним из наиболее ярых противников строительства газопровода вместе с Польшей и прибалтийскими странами. Говоря о позиции Незалежной, стоит отметить, что против проекта там выступают не только по политическим, но и по экономическим причинам.

Эксперты подсчитали, что из-за строительства "Северного потока – 2", благодаря которому газ из России будет идти в Европу в обход Украины, Киев не получит около двух миллиардов долларов. Ранее эти деньги "Газпром" платил за транзит голубого топлива.

Всего же, уверены специалисты, украинский бюджет не досчитается около 10% поступлений. Для находящейся в тяжелейшем социально-экономическом кризисе страны это станет серьезным ударом.