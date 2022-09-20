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Культура
Четвертый сезон Tsinandali Festival: классическая музыка, вино и Кахетия 

Четвертый сезон Tsinandali Festival: классическая музыка, вино и Кахетия 

Четвертый сезон фестиваля классической музыки Tsinandali Festival завершился 11 сентября. На девять дней историческое поместье князя Чанчавадзе стало домом для десятков музыкантов, окунувших гостей мероприятия в мир высокой культуры. По словам организаторов мероприятия, не смотря на два "ковидных" года, внесших коррективы в характер фестиваля, сегодня он приобрел изначально задуманные масштабы, сравнимые с фестивалем Вербье. Об этом пишет издание "Музыкальная жизнь" со ссылкой слова генерального директора Tsinandali Festival режиссера Давида Сакварелидзе.
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Одна из целей фестиваля – помочь молодым музыкантам встретиться с именитыми исполнителями, обменяться опытом, оказавшись в единой среде со звездами мировой сцены. На протяжении года руководство Пан-Кавказского оркестра отбирает 80 перспективных кандидатов в Грузии, Казахстане, Украине, Армении, Азербайджане и Турции с тем, чтобы на несколько месяцев дать возможность с головой окунуться в жизнь элиты от классической музыки. Это и обучение, и концерты, уникальная практика и, конечно же, отдых в тщательно отреставрированном поместье в невероятно красивой Кахетии.

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"Тёплая добрая Грузия, волшебная музыка, яркие таланты, старые друзья, новые знакомства, вкусное вино – рецепт удивительно светлого, эмоционального и красивого фестиваля", – отметил глава Kusto Group Еркин Татишев, один из основателей фестиваля. Несколько лет назад он вместе с партнерами начали реставрацию исторического поместья, превратившегося в культурный центр притяжения.

На территории уникального исторического и ландшафтного комплекса был построен музыкальный зал на 900 гостей, гостиница с 60 номерами, музыкальный амфитеатр на 1200 человек и библиотека. Все новые сооружения были вписаны в общий архитектурный ансамбль с вниманием и заботой, так, чтобы почтенная красота старого поместья была сохранена во всем своем великолепии.

"Историческое поместье Цинандали стало центром культурного обмена и накопления человеческого и интеллектуального опыта. Цинандали – это место, где люди разных культур, и особенно молодежь, участвуют в открытом творческом процессе в динамичной и свободной атмосфере", – отмечает Еркин Татишев.

В четвертом сезоне Tsinandali Festival приняли участие дирижер Шарль Дютуа, южнокорейский пианист Чо Сон Чжин, французский пианист Жульен Квентин, альтист из США Дэвид Аарон Карпентер и многие другие. Пан-Кавказский оркестр в 2022 году также провел большую программу. Несмотря на все сложности, молодые музыканты смогли приехать более чем на два месяца, чтобы провести репетиции, принять участие в мастер-классах с хедлайнерами фестиваля и обменяться опытом. Для каждого из организаторов отдельной радостью является участие молодых талантов из его страны.

"Очень приятно, что от Казахстана большая делегация в этом году. 15 наших растущих талантов набираются колоссального опыта, работая с лучшими дирижерами и музыкантами мира", – поделился своими эмоциями Еркин Татишев. Запоминающимся событием стал театр марионеток Резо Габриадзе, показавший спектакль "Осень моей весны". Проникнутый мотивами грузинского фольклора, юмора и доброты, он не оставил равнодушным никого из зрителей.

По словам организаторов и руководства фестиваля, нынешний сезон воплотил в полной мере замысел, начавший свой путь в мире в 2019 году. Классическая музыка, красоты Кахетии и незабываемая атмосфера поместья Цинандали как никогда объединяют людей через универсальный язык высокой культуры.

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Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Globallookpress.com
Автор: 20 сентября 2022, 13:06

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