Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского

Русская культура вызывает огромный интерес среди европейцев. Поэтому гастроли наших театральных коллективов и симфонических оркестров всегда ждут с нетерпением. Европейский тур, который 23 марта в Париже открыли Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и студентка Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Дали Гуцериева, не стал исключением.

В Париже на выступление русских музыкантов распроданы все билеты – Sold Out. В этом нет ничего странного, поскольку маэстро Спивакова французы обожают, а к Дали Гуцериевой, относятся с большим интересом.

Дали – студентка Российской Государственной консерватории. Ей всего 19 лет, но за ее плечами выступления в лучших концертных залах Финляндии, Дании, Бельгии, Исландии,Латвии, Чехии, Эстонии, Испании и Италии, выступления с прославленными оркестрами Европы, в том числе с Датским королевским оркестром и другими. Дали неоднократно становилась лауреатом престижных музыкальных конкурсов, в том числе II Международного конкурса виолончелистов имени С. Кнушевицкого, музыкальной премии BraVo и других. Сегодня Дали Гуцериева по праву считается одной из наиболее талантливых виолончелистов нового поколения русских музыкантов. Музыкальные критики называют ее "юной преемницей Мстислава Ростроповича" и пишут про преемственность российского исполнительского искусства.

Ну суд чопорной европейской публики представлены сложные произведения- Симфония №9 ми-бемоль мажор, соч. 70 Дмитрия Шостаковича, Концертная сюита для виолончели и голоса с симфоническим оркестром Константина Боярского и Симфония №5 ми минор, соч. 64 Петра Чайковского.

После Парижа русских музыкантов ждут в Брюсселе и Амстердаме. А завершится этот удивительный тур в Лондоне.

