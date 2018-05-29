Умер актер Юрий Рашкин

В возрасте 72 лет ушел из жизни актер театра "Современник", сценарист и режиссер-документалист Юрий Рашкин, говорится на официальной странице театра в Facebook. "Верим, что смерти нет, и люди, уходя от нас, на самом деле продолжают существовать где-то рядом. Дорогие Мила, Полина, родные и близкие Юрия Леонидовича, "Современник" скорбит вместе с вами", – написали коллеги артиста. Причины смерти Юрия Рашкина, а также дата и место прощания с актером не сообщаются.