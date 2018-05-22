Шнур преподал рэперам урок в новом клипе "Касты"

Популярная хип-хоп-группа "Каста" опубликовала клип на песню "На том конце". В видео отметились фронтмен "Ленинграда", Елка и другие отечественные исполнители, а также видеоблогер.

Композиция "На том конце" повествует о нелегкой жизни гастролирующего артиста. В начале сюжета музыканты заявляют в радиоэфире, что не собираются снимать клип на эту песню.

После этого телефоны рэперов начинают разрываться от звонков коллег по цеху. Артисты разных жанров и сфер решили помочь "Касте" придумать идею для визуализации хита.

"Так, пацаны, я тут с бодунища слушаю радио. Что у вас за проблемы с клипом?" – обратился к исполнителям Сергей Шнуров. Солист "Ленинграда" предложил не мудрить: "Просто возьмите и снимите телку. И все!"

Взяв на вооружение ценные рекомендации, рэперы стали пародировать популярные западные ролики и высмеивать распространенные клише в музыке. "Теперь у "Касты" есть няшный клип в старом стиле, как у Дрейка. Типа рэп-баттла и с ********** телкой. Очень добрый", – гласит анонс на официальном сайте коллектива.

Напомним, что в мае 2017 года вышел альбом "Касты" под названием "Четырехглавый орет". Ценители творчества группы сошлись во мнении, что песня "На том конце" – одна из самых удачных в сборнике.