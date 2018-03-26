Умер известный русский рэпер

Журналист Олег Кашин на своей странице в Telegram сообщил о смерти известного рэп-исполнителя Babangida. "Говорят, что умер Бабангида. Самый крутой в русском рэпе чувак", – отметил он.
Рэп-исполнитель Александр Бакулин известен поклонникам под сценическими псевдонимами Боб, Мастер Капюшон и Dr. Goebbelz. Самое знаменитое прозвище музыканта – Babangida. Критики отмечают, что он считается одним из самых заметных деятелей андеграунда в русском рэпе.
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