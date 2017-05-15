Хор русской армии перепел хит рэпера Басты (видео)

Хор русской армии поздравил популярного исполнителя Басту с 37-летием. Участники ансамбля перепели знаменитую композицию рэпера "Девочка моя".

Видеозапись с выступлением была размещена на официальном ютуб-канале хора 14 мая. "Недавно российскому рэперу, музыкальному продюсеру и наставнику шоу "Голос" Басте a.k.a Ноггано a.k.a N1NT3ND0 исполнилось 37 лет. Поздравляем. Спасибо уважаемому Василию Михайловичу за его творчество, которое нас вдохновляет. Вместе мы поднимем российский музыкальный шоу-бизнес с колен!" – гласит подпись к нашумевшему ролику.

Популярный в России рэпер действительно отпраздновал день рождения 20 апреля. Видеоролик вызвал массу положительных отзывов среди поклонников как хора русской армии, так и самого Басты.

Коллектив хора русской армии уже не в первый раз удивляет общественность своим нестандартным подходом к жанру военной песни. Осенью прошлого года вокалисты порадовали поклонников оригинальным исполнением хита "В Питере – пить!" группы "Ленинград".

"Ломаем все представления о том, каким должен быть военный ансамбль!" – вот основной девиз вокального коллектива. Что ж, устоявшиеся стереотипы о том, каким должен быть военный ансамбль, музыканты действительно разрушают. Оригинальное исполнение "Девочки" было по достоинству оценено поклонниками артистов. "Молодцы", "Круто сняли!" – прокомментировали видеоролик пользователи социальной сети "ВКонтакте".