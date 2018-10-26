Отмучился: Трагическая судьба Николая Караченцова
Будущий актер Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 году в Москве. Его отец Караченцов Петр Яковлевич работал художником-графиком в журнале "Огонек", а мать Брунак Янина Евгеньевна была автором и постановщиком спектаклей в музыкальных театрах, вела балетное училище.
В 1963 году Николай поступил в Школу-студию МХАТ, где его руководителем курса был профессор В.К. Монюков. Уже тогда актерский талант Караченцова получил высокую оценку профессионалов. После окончания вуза с отличием его направили как одного из лучших выпускников в Московский театр имени Ленинского комсомола (сегодня "Ленком").
Он сыграл в спектаклях Эфроса "104 страницы про любовь", "Мой бедный Марат", "Снимается кино", "Прощай, оружие!". В 1973 году в театр пришел Марк Захаров и сразу обратил внимание на молодого Караченцова и пригласил его на главную роль в спектакле "Тиль". Большую известность ему также принесла роль главаря рейнджеров и Смерти в рок-опере композитора Алексея Рыбникова "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", поставленной Марком Захаровым.
Но больше всего зрителям запомнилось участие актера в рок-опере "Юнона и Авось", где он играл графа Резанова. Постановка шла на сцене театра боле 20 лет, и всегда собирала огромную публику. Среди других знаковых работ можно назвать его роли в спектаклях "Золотой ключик", "Мольер", "Жестокие игры", "Диктатура совести", "Гамлет".
В кино он появился впервые в 1967 году. С тех пор он снялся более в 100 фильмах. Наиболее заметными из них стали картины "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов", "Криминальный квартет", "Светлая личность", "Ловушка для одинокого мужчины", "Петербургские тайны", "Королева Марго", "Досье детектива Дубровского", "Тайны дворцовых переворотов" и другие.
С наступлением нового столетия жизнь артиста резко изменилась. С ним стали происходить несчастья. В ночь на 28 февраля 2005 года актер попал в серьезную аварию на Мичуринском проспекте в Москве. Николай Караченцов ехал в Москву. Он очень торопился, потому что только узнал новость о смерти тещи Надежды Степановны Поргиной. В результате ДТП актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Караченцов был срочно госпитализирован, в больнице ему сразу сделали операцию. Артист пролежал в коме 26 дней. Ему пришлось заново учиться ходить и говорить. Вернуться на сцену он смог только в 2007 году. В мае он посетил гала-концерт "Звёзды сошли с небес…", где прошла презентация дисков с песнями Караченцова.
Весной 2011 года актер проходил курс лечения в клинике Израиля, а в 2013 году – в Пекине. Осенью 2013 года он даже сыграл эпизодическую роль в фильме "Белые Росы. Возвращение". На момент съемок у Николая были проблемы с речью, и потому его роль была почти без слов.
Но на этом несчастья в жизни актера не закончились. 27 февраля 2017 он вновь попал в серьезное ДТП вместе с супругой. Караченцов получил сотрясение мозга и был срочно отправлен в больницу.
В сентябре 2017 года у актера нашли неоперабельную опухоль мозга.
Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года от остановки сердца.
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