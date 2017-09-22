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Культура

Актриса из "Игры престолов" отказалась от карьеры ради порно

Элла Хьюз. Фото: instagram.com/hughesthatgurl
Благодаря съемкам в порно 22-летней Элле Хьюз удалось попасть на большие экраны. Сейчас у нее 200 тысяч подписчиков в Instagram и Twitter, актриса считает их своими преданными фанатами.
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Элла Хьюз не всегда была раскрепощенной. Было время, когда актриса стеснялась даже разговаривать по телефону, ненавидела свой голос и тело, пишет New York Post.

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"Прежде чем попасть в порно, я была очень застенчивой. Даже не разговаривала ни с кем по телефону. Я ненавидела звук своего голоса и думала, что некрасивая. У меня были проблемы с весом, поэтому я абсолютно не верила в себя", – рассказала актриса изданию. Она поступила на юридический факультет – и вдруг решила круто все изменить. Девушка бросила учебу и начала сниматься в фильмах для взрослых. Сейчас она зарабатывает на жизнь не только сексом на камеру, но и продажей нижнего белья собственного производства, а также онлайн-стриптизом. 

Публикация от Ella Hughes �� (@hughesthatgurl)

После съемок в шестом сезоне "Игры престолов" Элла задумалась о бизнесе в киноиндустрии. Она решила заниматься режиссурой эротических фильмов и основала креативную компанию. Ее, бывает, критикуют в соцсетях, но она мало на это реагирует, ведь у нее есть любимое дело.

Автор: Алексей Минин22 сентября 2017, 15:33
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