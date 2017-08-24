Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"

Исполнители главных ролей в сериале "Игра престолов" получают по полмиллиона долларов за эпизод. Это делает их самыми дорогими артистами в профессии.

Названы доходы пяти главных звезд сериала "Игра престолов" – Эмилии Кларк (Дейенерис Таргариен), Лины Хиди (Серсея Ланнистер), Питера Динклэйджа (Тирион Ланнистер), Кита Харингтона (Джон Сноу) и Николая Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер). По сведениям издания Variety, каждый из них за один отснятый эпизод получает гонорар в полмиллиона долларов.

С таким прайсом актеры фэнтезийной саги оставили далеко позади других признанных мировых звезд. Однако в категории "драма" их все равно обставил Марк Хэрмон ("Морская полиция: Спецотдел", 525 тысяч долларов за эпизод) и Роберт де Ниро, зарплату которого в готовящемся к запуску сериале Дэвида Рассела эксперты оценили в 775 тысяч долларов.

С такими результатами звезды "Игры престолов" обставят не только коллег в своей номинации, но и возглавят абсолютный рейтинг. По сведениям различных изданий, все к тому идет. Так, осенью 2016 года Hollywood Reporter сообщал, что Кларк, Хиди, Динклэйдж, Харингтон и Костер-Вальдау сумели добиться повышения окладов до 1,1 миллиона долларов за эпизод. Другие СМИ указали на рост гонораров до 1,6 миллиона долларов за серию. Весной 2017 года Telegraph сообщил о повышении жалования звезд сериала до двух миллионов фунтов стерлингов за серию.

До сих пор самым высокооплачиваемым актером оставался Чарли Шин. На гребне успеха сериала "Два с половиной человека" он получал по 1,8 миллиона долларов за эпизод.