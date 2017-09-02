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Культура

Кобзон о мучениях Когана перед смертью

Дмитрий Коган. Фото: GLOBAL LOOK press/Archives Russian
В столице простились с заслуженным артистом России Дмитрием Коганом. Скрипача похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
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На церемонию прощания, которая состоялась в Московском доме музыки, пришли многочисленные поклонники музыканта, его друзья, родственники и коллеги. Во время панихиды звучали записи произведений в исполнении Когана, а близкие скрипача рассказывали о его жизни.

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"Он был лучезарным человеком, всегда ходил с улыбкой. Он любил людей, радовался им. Всегда хотел сказать что-то хорошее", – отметил сын известного композитора Максим Шостокович.

Валентина Терешкова, которая дружит с семьей Когана, призналась, что смерть музыканта для всех стала потрясением, хотя Дмитрий и не скрывал свою болезнь. "Мы надеемся, что его музыка еще долго будет согревать сердца неравнодушных людей", – сказала она.

Иосиф Кобзон был хорошо знаком с Дмитрием Коганом и знал о мучениях скрипача. По словам певца, даже в самые сложные дни Дмитрий не терял надежду на выздоровление, передает "СтарХит".

"Мучительно долго проклятая болезнь поражала его сердце. Он подготовил всех, кто его знал к тому, что проблема неизлечима. Он подготовил нас к своему уходу. Это так несправедливо! В 38 лет уходить в мир иной, когда у него было столько задумок. Он мечтал, хотел жить", – поделился Кобзон.

Как писали Dni.Ru, Дмитрий Коган умер 29 августа. Ему было 38 лет. Музыкант боролся с онкологическим заболеванием, но болезнь взяла верх.

Автор: Алёна Нестерова2 сентября 2017, 19:29

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