Знаменитый скрипач Дмитрий Коган умер от рака

На 39-м году жизни скончался известный музыкант Дмитрий Коган. Скрипач умер от онкологического заболевания.

Информацию о смерти Когана подтвердила его ассистентка Жанна Прокофьева. "Да, это правда", – заявила она.

Она же назвала причину смерти артиста. По предварительным данным, его погубил рак, передает газета "Известия". Дата прощания с Коганом будет объявлена позднее.

Дмитрий Коган родился в известной музыкальной семье. Его дед был выдающимся скрипачом, отец – дирижером, а мать – пианисткой. Он занимался скрипкой с шести лет. Обучение прошел в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

С симфоническим оркестром Коган впервые выступил, когда ему было десять. В 15 лет он появился на сцене Большого зала Московской консерватории.

Музыкант является обладателем множества наград. В 2010 году ему было присвоено звание Заслуженный артист России. За время карьеры ему удалось выпустить десять дисков классической музыки.