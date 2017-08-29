Знаменитый скрипач Дмитрий Коган умер от рака
Информацию о смерти Когана подтвердила его ассистентка Жанна Прокофьева. "Да, это правда", – заявила она.
Она же назвала причину смерти артиста. По предварительным данным, его погубил рак, передает газета "Известия". Дата прощания с Коганом будет объявлена позднее.
Дмитрий Коган родился в известной музыкальной семье. Его дед был выдающимся скрипачом, отец – дирижером, а мать – пианисткой. Он занимался скрипкой с шести лет. Обучение прошел в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
С симфоническим оркестром Коган впервые выступил, когда ему было десять. В 15 лет он появился на сцене Большого зала Московской консерватории.
Музыкант является обладателем множества наград. В 2010 году ему было присвоено звание Заслуженный артист России. За время карьеры ему удалось выпустить десять дисков классической музыки.
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