Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни после тяжелой болезни. Смерть знаменитого российского скрипача стала трагедией для всего мира музыки.

Многие деятели искусств шокированы смертью скрипача с мировой известностью Дмитрия Когана, представителя целой династии Коганов. Соболезнования в связи с кончиной музыканта продолжают высказывать артисты и музыканты.

"Я знал Диму еще совсем молодым человеком, когда он только начинал играть. Это плохо, когда уходят музыканты, когда это происходит в таком возрасте – это просто трагедия и для мира музыки, и, конечно, особенно, для семьи. Дмитрий – это третье поколение знаменитой семьи Коганов. Он был частью огромной, великой, музыкальной династии. Это был уже сложившийся музыкант, у которого была своя публика, свои поклонники. Очень большое горе, я могу выразить самые глубочайшие соболезнования его родным и близким", – цитирует всемирно известного скрипача Дмитрия Ситковецкого РИА Новости.

Известный российский дирижер Валерий Ворона, возглавляющий Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова, был шокирован смертью скрипача Дмитрия Когана. "Это трагедия. Огромная потеря. Он был на взлете", – сказал заслуженный деятель искусств России.

Скрипач Сергей Стадлер также выразил соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Когана. Сам Стадлер учился у его деда. "Когда молодой музыкант уходит из жизни – это всегда трагедия", - заявил он в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Российский дирижер Сергей Скрипка также принес свои соболезнования родным и близким скрипача Дмитрия Когана. "У него многое получалось. Очень талантливый человек. Безумная потеря...", – сказал артист.