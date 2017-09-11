Путин признал заслуги онкобольного Хворостовского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дмитрия Хворостовского орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В документе подчеркивается, что оперный певец внес большой вклад в развитие культуры и искусства.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Как отмечается в документе, Дмитрий Хворостовский внес большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, передает Russia Today.

За плодотворное творчество оперный певец отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Были награждены и другие деятели культуры. Так, Николай Басков получил орден Дружбы, а Иосиф Кобзон – знак отличия "За благодеяние".

Напомним, что Хворостовский последние два года страдает от тяжелого онкологического заболевания – в 2015 году ему диагностировали рак мозга. В связи с этим артист периодически вынужден снижать темпы концертной деятельности, в частности он пропустил фестиваль "Новая волна" в Сочи.

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