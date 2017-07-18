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Больной раком Хворостовский едет в Москву

Дмитрий Хворостовский. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Russak
Дмитрий Хворостовский выступит в Москве. Всемирно известный оперный исполнитель, борющийся с опухолью мозга, не намерен сдаваться.
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На официальном сайте Дмитрия Хворостовского появилась радостная новость для жителей столицы. В конце сентября прославленный оперный баритонвыступит в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В концерте примет участие эстонский пианист Ивари Илья. При этом какой будет программа Хворостовского пока неизвестно.

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Отметим, что до приезда в Москву Дмитрий посетит Бухарест, где также исполнит сольный концерт. Программа Хворостовского в Румынии также пока не раскрывается. Отметим, что многочисленные жители столицы и прочие русскоговорящие поклонники в восторге от новости. Они с нетерпением ждут приезда оперного исполнителя и желают ему крепкого здоровья и сил.

"Димочка! Приезжайте скорее!!! Мы вас очень любим и ждем!! Только здоровье берегите!!". "Москва тоскует по вам, Дмитрий!", "Хворостовский в Москве в сентябре?? Отлично! Сделаю себе подарок на день рождения)))", "Дмитрий, берегите голос, берегите силы! Вы нам нужны!!! " – прокомментировали новость о скором приезде мэтра оперной сцены поклонники в социальных сетях.

Отметим, что в апреле Дмитрий Хворостовский выступил в Торонто. Партнерами артиста стали Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. "Этот концерт мы планировали как возвращение Димы на сцену после тяжелой болезни. Но до последнего момента никто не знал, будет ли он в состоянии, сможет ли выйти на сцену и спеть", – отметила в интервью Нетребко.

К счастью, Хворостовский порадовал фанатов своим появлением. "Он герой, конечно, что смог выйти на сцену и отработать концерт. Ему каждый выход на сцену дается очень тяжело. Тем более, в Торонто он вышел впервые на сцену после долгого перерыва. И зал, конечно, взорвался. Как его встречали! Дима молодец, боец! Дай Бог ему здоровья!" – пожелала артистка.

Напомним, Дмитрий Хворостовский страдает от опухоли мозга с 2015 года. По некоторым данным, в последний раз исполнителя госпитализировали в декабре 2016-го: тогда он слег с пневмонией. Для прохождения лечения певец был вынужден отменить несколько выступлений. В конце сентября 2015 года исполнитель возобновил концертную деятельность. Хворостовский прошел ряд курсов химиотерапии, однако победить заболевание до сих пор не удалось.

Автор: Наталья Аряева18 июля 2017, 16:29

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