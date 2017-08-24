Крутой призвал молиться за больного Хворостовского

Игорь Крутой дал откровенное интервью. Известный композитор и продюсер призвал молиться за больного раком Дмитрия Хворостовского.

У Игоря Крутого невероятно плотный график. К примеру, в сентябре выходит его совместный диск с оперной дивой Анной Нетребко, а так же открывается в очередной раз фестиваль "Новая волна" в Сочи. По признанию продюсера, работа с всемирно известными артистами оперы это его "университеты".

"Я в кроссовере (смешение жанров в музыке) впервые работал, и мы вместе постигали какие-то вещи и в мелодиях, и в аранжировках, и в записи…С Аней Нетребко и ее супругом Юсифом Эйвазовым мы 1 сентября выпускаем альбом на Universal, а его презентация состоится в Берлине 31 августа – Анна будет петь для 70 тысяч зрителей. Сначала релиз в Германии, потом в Японии, затем – в Америке. Для меня такого уровня работа на сегодняшний день самая мощная – может, мощнее и не будет", – рассказал Крутой.

Однако ни Анна Нетребко, ни Дмитрий Хворостовский, с которым также плотно сотрудничал продюсер, в ближайшее время не смогут принять участия в "Новой волне". И если невозможность спеть в Сочи у Нетребко объясняется очень большим объемом работы, то у Хворостовского все куда печальнее. На протяжении нескольких лет Дмитрий борется с раком головного мозга.

"Дай Бог ему здоровья, и пусть Боженька улыбнется ему. Он борется, и эта борьба – не совсем равная. Нам бы всем помолиться за его здоровье", – цитирует Игоря Крутого сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Апр 7 2017 в 1:53 PDT

К слову, в конце сентября Дмитрий Хворостовский приедет в Москву. Об этом сообщалось на официальном сайте оперного исполнителя. Прославленный оперный баритон выступит в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В концерте примет участие эстонский пианист Ивари Илья. При этом какой будет программа Хворостовского пока неизвестно.

Напомним, Дмитрий Хворостовский страдает от опухоли мозга с 2015 года. По некоторым данным, в последний раз исполнителя госпитализировали в декабре 2016-го: тогда он слег с пневмонией. Для прохождения лечения певец был вынужден отменить несколько выступлений. В конце сентября 2015 года исполнитель возобновил концертную деятельность. Хворостовский прошел ряд курсов химиотерапии, однако победить заболевание до сих пор не удалось.