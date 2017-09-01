Скрипач Коган умер после лечения от рака в частной клинике

Выяснились новые подробности, касающиеся смерти известного российского скрипача Дмитрия Когана. Как рассказала близкая подруга музыканта, в течение года он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

"Целый год он упорно лечился. У него была меланома – рак кожи. Последнее лечение проходило в Израиле. 17 августа его перевезли из Израиля в Москву", – рассказала дочь Валентины Терешковой Елена, с которой дружил Коган. По ее словам, иностранные врачи рекомендовали музыканту продолжить лечение в НИИ онкологии имени Герцена, где работают лучшие специалисты.



Однако Коган решил обратиться в частную клинику, в которой через неделю умер, пишет "Комсомольская правда". "Доктора... взяли на себя ответственность и зачем-то поменяли назначения израильский врачей. В той ситуации, в которой находился Дима, нельзя было делать резких движений. Но что теперь об этом говорить. Диму не вернешь..." – с горечью добавила Елена.

Напомним, 38-летний скрипач Дмитрий Коган скончался от рака 29 августа. Прощание с музыкантом состоится 2 сентября в Камерном зале Московского международного дома музыки. Отпевание пройдет в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке. После этого Коган будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Дмитрий Коган родился в известной музыкальной семье. Его дед был выдающимся скрипачом, отец – дирижером, а мать – пианисткой. Игре на скрипке обучался с шести лет. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. С симфоническим оркестром Коган впервые выступил, когда ему было десять. В 15 лет он появился на сцене Большого зала Московской консерватории.