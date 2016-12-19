Дмитрий Коган сыграет на великих скрипках мира

Прославленный российский скрипач Дмитрий Коган даст рождественский концерт в Москве. Маэстро исполнит композиции на пяти легендарных скрипках от величайших мастеров со всего мира.

Выступление заслуженного артиста России Дмитрия Когана пройдет 24 декабря в 19:00 в большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского. Концерт называется "Пять великих скрипок", в нем примет участие камерный оркестр "Московская камерата".

Программа концерта составлена так, чтобы зрители смогли сами отметить особенности звучания музыкальных инструментов, привезенных в Россию из разных уголков мира. Ценители музыки услышат скрипки всемирно известных мастеров Николо Амати и Антонио Страдивари. Небольшие инструменты Амати имеют удивительно нежную чистоту звучания с певуче-серебристым оттенком, а творения великого Страдивари лучше других передают природный тембр человеческого голоса, за что мастер прославился на весь мир.





Скрипки другого итальянца, Джузеппе Гварнери дель Джезу, особенно эффектно звучат в больших залах – из-за сильного и густого звука. Именно его инструменты особо ценились музыкантами и дирижерами на протяжении трех веков. Сегодня стоимость скрипок, созданных Гварнери, достигает 18 миллионов долларов.

Все, кому посчастливится попасть на рождественский концерт, смогут услышать неповторимое звучание инструмента, изготовленного Джованни Батиста Гваданини. Его скрипки особо ценятся современными музыкантами из-за благородства и полноты звучания.

И, наконец, яркий и сильный звук скрипки Жана-Батиста Вильома, изготовленной в 1852 году, порадует слух любителей классической музыки. Французский скрипичный мастер прославился как великий имитатор – свои инструменты он оформлял этикетками "Гварнери" и "Страдивари", и этот обман было раскрыть чрезвычайно сложно.