Сериал "Игра престолов" откроет двери своим поклонникам

В сентябре в Северной Ирландии пройдет фестиваль, посвященный культовому сериалу "Игра престолов". Любой желающий сможет прочувствовать атмосферу картины, оказавшись в родовом замке Старков.

Мероприятие пройдет 24 сентября на территории замка Уорд на северо-востоке страны. Это здание стало прототипом Винтерфелла – родового замка дома Старков из сериала, сообщается на официальном сайте британского Национального фонда объектов исторического интереса.

Заплатив за вход 22,5 фунта (около 1,7 тысячи рублей), фанаты смогут по-настоящему ощутить атмосферу "Игры престолов". Так, помимо знакомства с замком, гости фестиваля смогут увидеть битвы на мечах, стрельбу из лука и выступления шутов.

Также им покажут животных, которые изображали в картине лютоволков. Всем желающим будут предложены блюда, которые так любят персонажи сериала – мясо кабана, ирландский сидр и пирог с олениной.

Не обойдется и без встреч со знаменитостями. Так, в фестивале примет участие актер Бойд Рэнкин, сыгравший Миккена, кузнеца Винтерфелла на службе семьи Старков.

Напомним, в 17 июля в 04:00 мск стартовал новый, седьмой сезон культового фэнтези-сериала "Игра престолов". Первая серия многосерийной картины вызвала небывалый ажиотаж у фанатов. Всего эпизод посмотрели 16 миллионов человек.

Новый эпизод сериала сопровождается множеством скандальных историй. Так, недавно хакеры совершили атаку на телеканал HBO и украли несколько серий ленты, а затем досрочно слили их в Сеть.

